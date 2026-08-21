16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі

За даними Державної податкової служби, станом на липень 2026 року 1,5 млн ФОПів заборгували понад 16,6 млрд грн податків. У 2,3 раза побільшало боржників. Найбільше підприємців з боргами наразі на Київщині, Одещині та Харківщині. У середньому, близько 11 тис. грн винен державі один ФОП-боржник.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Боржників побільшало у 2,3 раза

Зазначається, що загальна сума несплачених податків сягнула 16,6 млрд грн. Від початку року ФОПів-боржників побільшало на 3%, втім сума боргу скоротилася на 300 млн грн. В останні роки підприємців з податковими боргами більшає на 16% щорічно.

Загалом у понад 2 рази зросла кількість ФОПів-боржників та сума боргу від початку повномасштабної. Так, боржників стало на 840 тисяч більше, а сума несплачених податків збільшилася на 9,6 млрд грн.

Де боржників найбільше

За даними аналітиків, найбільше підприємців із податковими боргами наразі на Київщині — 182 643 підприємці. За рік їх побільшало у 1,5 раза. На другому місці Одещина — 119 470 ФОПів. Трійку замикає Харківщина зі 101 496 боржниками.

Втім найбільшу суму податків заборгували ФОПи у Києві — 2,61 млрд грн, або близько 16% усієї суми боргу в Україні. Далі йдуть Одещина з 1,6 млрд грн та Київщина з 1,37 млрд грн. Разом на ці три регіони припадає третина усіх податкових боргів підприємців.

У середньому, 11 тисяч грн винен державі один підприємець-боржник в Україні. Проте залежно від регіону ця сума відрізняється. Так, найменший середній борг зафіксований на Івано-Франківщині — близько 4,7 тис. грн на одного підприємця. Найбільший — у столиці, де на одного ФОПа-боржника припадає близько 28 тис. грн боргу.

Нагадаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року.