Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

--0,09

EUR

52,13

+0,26

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

52,30

52,05

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі

податки
Близько 11 тис. грн податків винен державі один ФОП-боржник / Depositphotos

За даними Державної податкової служби, станом на липень 2026 року 1,5 млн ФОПів заборгували понад 16,6 млрд грн податків.  У 2,3 раза побільшало боржників. Найбільше підприємців з боргами наразі на Київщині, Одещині та Харківщині. У середньому, близько 11 тис. грн винен державі один ФОП-боржник.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Боржників побільшало у 2,3 раза

Зазначається, що загальна сума несплачених податків сягнула 16,6 млрд грн. Від початку року ФОПів-боржників побільшало на 3%, втім сума боргу скоротилася на 300 млн грн. В останні роки підприємців з податковими боргами більшає на 16% щорічно.

Фото 2 — 16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі

Загалом у понад 2 рази зросла кількість ФОПів-боржників та сума боргу від початку повномасштабної. Так, боржників стало на 840 тисяч більше, а сума несплачених податків збільшилася на 9,6 млрд грн.

Фото 3 — 16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі

Де боржників найбільше

За даними аналітиків, найбільше підприємців із податковими боргами наразі на Київщині — 182 643 підприємці. За рік їх побільшало у 1,5 раза. На другому місці Одещина — 119 470 ФОПів. Трійку замикає Харківщина зі 101 496 боржниками.

Фото 4 — 16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі

Втім найбільшу суму податків заборгували ФОПи у Києві — 2,61 млрд грн, або близько 16% усієї суми боргу в Україні. Далі йдуть Одещина з 1,6 млрд грн та Київщина з 1,37 млрд грн. Разом на ці три регіони припадає третина усіх податкових боргів підприємців.

Фото 5 — 16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі

У середньому, 11 тисяч грн винен державі один підприємець-боржник в Україні. Проте залежно від регіону ця сума відрізняється. Так, найменший середній борг зафіксований на Івано-Франківщині — близько 4,7 тис. грн на одного підприємця. Найбільший — у столиці, де на одного ФОПа-боржника припадає близько 28 тис. грн боргу.

Нагадаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності