16,6 млрд грн налогов задолжали ФЛП государству

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на июль 2026 года 1,5 млн ФЛП задолжали более 16,6 млрд грн налогов. В 2,3 раза увеличилось количество должников. Больше всего предпринимателей с долгами на Киевщине, Одесщине и Харьковщине. В среднем, около 11 тыс. грн должен государству один ФЛП-должник.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Должников увеличилось в 2,3 раза

Отмечается, что общая сумма неуплаченных налогов составила 16,6 млрд. грн. С начала года ФЛП-должников увеличилось на 3%, впрочем сумма долга сократилась на 300 млн грн. В последние годы предпринимателей с налоговыми долгами увеличивается на 16% ежегодно.

В общей сложности более чем в 2 раза возросло количество ФЛП-должников и сумма долга с начала полномасштабной. Да, должников стало на 840 тысяч больше, а сумма неуплаченных налогов увеличилась на 9,6 млрд грн.

Где должников больше всего

По данным аналитиков, больше всего предпринимателей с налоговыми долгами на Киевщине — 182 643 предпринимателя. За год их стало больше в 1,5 раза. На втором месте Одесщина - 119 470 ФЛП. Тройку замыкает Харьковщина со 101496 должниками.

Впрочем, наибольшую сумму налогов задолжали ФЛП в Киеве — 2,61 млрд грн, или около 16% всей суммы долга в Украине. Далее следуют Одесщина с 1,6 млрд грн и Киевщина с 1,37 млрд грн. Итого на эти три региона приходится треть всех налоговых долгов предпринимателей.

В среднем, 11 тысяч грн должен государству один предприниматель-должник в Украине. Однако в зависимости от региона эта сумма разнится. Так, самый маленький средний долг зафиксирован в Ивано-Франковской области — около 4,7 тыс. грн на одного предпринимателя. Самый большой — в столице, где на одного ФЛП-должника приходится около 28 тыс. грн долга.

Напомним, более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.