263 млрд грн несплачених податків: борг українських компаній зріс у 2,5 раза

Станом на 1 липня 2026 року 218 731 українська компанія має заборгованість зі сплати податків на загальну суму 263,32 мільярда гривень. Від початку повномасштабного вторгнення сукупний податковий борг бізнесу збільшився у 2,5 раза.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

У середньому на одне підприємство-боржника припадає приблизно 1,2 мільйона гривень непогашених податкових зобов'язань. За перше півріччя 2026 року кількість компаній із податковим боргом зросла на 3%, а загальна сума несплачених податків збільшилася на 4%.

Для порівняння, протягом усього 2025 року кількість боржників зросла лише на 4%, проте сума заборгованості збільшилася одразу у 1,6 раза — орієнтовно на 100 мільярдів гривень.

Динаміка зростання кількості боржників та суми заборгованості за останні два роки:

Липень 2024 року: 189 227 компаній заборгували державі 132,27 млрд грн;

Січень 2025 року: 203 617 компаній мали 156,42 млрд грн заборгованості;

Липень 2025 року: 209 705 підприємств заборгували 151,54 млрд грн;

Січень 2026 року: кількість боржників зросла до 212 519, а борг підскочив до 253,06 млрд грн;

Липень 2026 року: зафіксовано 218 731 компанію-боржника із сукупним боргом у 263,32 млрд грн.

Географія заборгованості та ситуація з великими платниками

Найбільша частка неплатників зосереджена у столиці — 58 056 компаній, або 27% від загальної кількості в Україні. На київський бізнес припадає понад третина всього податкового боргу підприємств — 96,06 мільярда гривень.

Регіональний розподіл заборгованості має такий вигляд:

Дніпропетровська область: друге місце за кількістю — 17 042 компанії заборгували бюджету 23,37 млрд грн;

Харківська область: третя позиція — 15 202 компанії із сукупним боргом у 10,56 млрд грн;

Полтавська область: лідер за розміром середнього боргу — 2,78 млн грн на одного боржника;

Кіровоградська область: середній борг становить 2,2 млн грн на одне підприємство.

Суттєво вищі середні обсяги несплати характерні для великих платників податків. У Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків середній борг сягає 561,22 млн грн на одну компанію, а в Західному міжрегіональному управлінні — 478,8 млн грн. Попри значні індивідуальні суми, на весь сектор великих платників припадає порівняно невелика частка загального боргу — 19,94 млрд грн, або близько 8%.

Дізнатися назви конкретних компаній, які сформували найбільші заборгованості перед державою, наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни Державна податкова служба закрила частину даних і продовжує оприлюднювати лише загальну статистику щодо податкового боргу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16,6 млрд грн податків заборгували ФОПи державі. За даними Державної податкової служби, станом на липень 2026 року 1,5 млн ФОПів мають понад 16,6 млрд грн податкового боргу, а кількість боржників зросла у 2,3 раза.