Администрация Трампа заменила USAID новым бюро: штат сократили на 95%

Администрация Трампа начинает масштабную реструктуризацию системы иностранной помощи после окончательной ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

По данным анонимных источников агентства, государственный департамент готовится объявить о консолидации всех гуманитарных функций в рамках вновь Бюро по реагированию на стихийные бедствия и гуманитарного реагирования .

Новая структура будет насчитывать не более 200 сотрудников, что составляет всего около 5% от предыдущей численности штата бывшего агентства.

Для сравнения, в последний год работы администрации Байдена над проектами USAID работали более 10 тысяч человек, включая местный персонал и подрядчиков.

Радикальное сокращение бюджета

Наряду с кадровыми изменениями произошло существенное уменьшение финансирования международных гуманитарных программ. Бюджет на текущий год сокращен до 5,4 миллиарда долларов, что является лишь частью от 43 миллиардов долларов, которыми USAID управляло в 2023 финансовом году.

Представители действующей администрации аргументируют следующие шаги необходимостью максимизации эффективности.

Белый дом прекращает программы, сосредоточенные на климатических и социальных вопросах, перенаправляя ресурсы исключительно на мероприятия, непосредственно спасающие жизнь.

Ожидаемые гуманитарные последствия

Эксперты и правозащитные группы выражают серьезную обеспокоенность из-за масштабного сокращения ресурсов.

Президент Refugees International Джереми Кониндайк отмечает, что в таких условиях американская помощь не сможет поддерживать предварительный уровень влияния на глобальное здравоохранение.

Кроме того, исследование, опубликованное в журнале The Lancet, предупреждает, что ликвидация USAID может привести к 14 миллионам дополнительных смертей в мире к 2030 году.

В Государственном департаменте эти выводы отвергают, считая их основанными на ложных предположениях, и отмечают, что помощь становится более качественной и целенаправленной.

О ликвидации USAID

В январе 2025 года Трамп издал указ. о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID.

В феврале была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

10 марта Рубио сообщил об официальном закрытии 83% программ USAID.

С 1 июля USAID прекратило оказание помощи. Организация стала одной из первых, попавших под сокращение финансирования в рамках деятельности DOGE, возглавляемой Илоном Маском.

В общей сложности USAID инвестировала и поддерживала 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.