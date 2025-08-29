USAID официально прекратило деятельность: программы передают Госдеп

Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекратило работу. Часть ключевых программ передана Госдепартаменту, а процесс ликвидации агентства контролирует Офис менеджмента и бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что с начала года правительству удалось сэкономить миллиарды долларов для налогоплательщиков. Часть ключевых программ уже передана в Государственный департамент, а процесс закрытия агентства находится под контролем директора Офиса менеджмента и бюджета Рассела Вота.

О ликвидации USAID

В январе 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID.

В феврале была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

10 марта Рубио сообщил об официальном закрытии 83% программ USAID.

С 1 июля USAID прекратило оказание помощи. Организация стала одной из первых, попавших под сокращение финансирования в рамках деятельности DOGE, возглавляемой Илоном Маском.

В общей сложности USAID инвестировала и поддерживала 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.