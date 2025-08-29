Запланована подія 2

USAID офіційно припинило діяльність: програми передають Держдепу

USAID
USAID припиняє існування

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припинило роботу. Частину ключових програм передано до Держдепартаменту, а процес ліквідації агентства контролює Офіс менеджменту та бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що з початку року уряду вдалося заощадити мільярди доларів для платників податків. Частину ключових програм уже передано до Державного департаменту, а процес закриття агентства перебуває під контролем директора Офісу менеджменту та бюджету Рассела Вота.

Про ліквідацію USAID

В січні 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. 

В лютому було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

10 березня Рубіо повідомив про офіційне закриття 83% програм USAID.

 З 1 липня USAID припинило надання допомоги. Організація стала однією з перших, які потрапили під скорочення фінансування в межах діяльності DOGE, очолюваної Ілоном Маском.

Загалом USAID інвестувала та підтримувала 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.

Автор:
Ольга Опенько