Адміністрація Трампа замінила USAID новим бюро: штат скоротили на 95%

Адміністрація Трампа розпочинає масштабну реструктуризацію системи іноземної допомоги після остаточної ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

За даними анонімних джерел агентства, державний департамент готується оголосити про консолідацію всіх гуманітарних функцій у межах новоствореного Бюро з реагування на стихійні лиха та гуманітарного реагування.

Нова структура налічуватиме трохи більше 200 співробітників, що становить лише близько 5% від попередньої чисельності штату колишнього агентства.

Для порівняння, в останній рік роботи адміністрації Байдена над проєктами USAID працювало понад 10 тисяч осіб, включаючи місцевий персонал та підрядників.

Радикальне скорочення бюджету

Разом із кадровими змінами відбулося суттєве зменшення фінансування міжнародних гуманітарних програм. Бюджет на поточний рік скорочено до 5,4 мільярда доларів, що є лише часткою від 43 мільярдів доларів, якими USAID керувало у 2023 фінансовому році.

Представники чинної адміністрації аргументують такі кроки необхідністю максимізації ефективності.

Білий дім припиняє програми, зосереджені на кліматичних та соціальних питаннях, переспрямовуючи ресурси виключно на заходи, що безпосередньо рятують життя.

Які очікуються гуманітарні наслідки

Експерти та правозахисні групи висловлюють серйозне занепокоєння через масштабне скорочення ресурсів.

Президент Refugees International Джеремі Коніндайк зазначає, що за таких умов американська допомога не зможе підтримувати попередній рівень впливу на глобальну охорону здоров'я.

Крім того, дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, попереджає, що ліквідація USAID може призвести до 14 мільйонів додаткових смертей у світі до 2030 року.

У Державному департаменті ці висновки відкидають, вважаючи їх заснованими на хибних припущеннях, і наголошують, що допомога стає якіснішою та цілеспрямованішою.

Про ліквідацію USAID

В січні 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID.

В лютому було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

10 березня Рубіо повідомив про офіційне закриття 83% програм USAID.

З 1 липня USAID припинило надання допомоги. Організація стала однією з перших, які потрапили під скорочення фінансування в межах діяльності DOGE, очолюваної Ілоном Маском.

Загалом USAID інвестувала та підтримувала 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.