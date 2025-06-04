Агентство S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям из-за неплатежей

Международное рейтинговое агентство S&P Global объявило дефолт Украины по государственным облигациям, привязанным к ВВП, через просроченный платеж в размере 665 млн долларов и снизило их рейтинг до D.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинг по ВВП-облигациям снижен до дефолта

Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по облигациям, привязанным к ВВП, который должен быть осуществлен 2 июня 2025 года. Поэтому международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг этого выпуска облигаций с уровня "CC" до "D", что означает дефолт.

Агентство также отметило, что не ожидает проведения платежа даже в пределах договорного льготного периода в 10 рабочих дней. Это связано с действием моратория, введенного правительством Украины, запрещающего выплаты по этим облигациям, если не будет достигнута их реструктуризация.

В то же время, S&P подтвердило выборочный дефолт (SD/SD) по рейтингам Украины в иностранной валюте и суверенные кредитные рейтинги Украины в национальной валюте на уровне "CCC+/C". Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу в гривне остается стабильным, что отражает усилия правительства поддерживать обслуживание внутреннего долга, номинированного в национальной валюте, чтобы избежать негативного влияния на банковскую систему, являющуюся основным владельцем этих облигаций.

Согласно регламенту Европейского Союза о кредитных рейтингах, публикация рейтингов Украины должна производиться по заранее установленному графику, и последующее обновление суверенного рейтинга запланировано на 5 сентября 2025 года. Отклонения от графика возможны только в исключительных случаях и должны сопровождаться подробным объяснением, как в случае с пропущенным платежом по облигациям, привязанным к ВВП.

Напомним, ранее агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт", заявив, что он сохранится, пока страна не урегулирует ситуацию с большинством своих коммерческих внешних кредиторов. По словам агентства, варранты ВВП будут официально считаться неработающими после даты неуплаченного платежа.

Хотя в конце апреля украинское правительство пока не смогло договориться с собственниками ВВП-варрантов о реструктуризации долга, в августе 2024 года Киев уже произвел выплату на сумму около 200 млн долларов по таким инструментам, однако после этого был введен мораторий.