Агентство S&P визнало дефолт України за ВВП-облігаціями через неплатежі

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global оголосило дефолт України за державними облігаціями, прив'язаними до ВВП, через прострочений платіж у розмірі 665 млн доларів, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року і знизило їхній рейтинг до “D”.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення агентства.

Рейтинг за ВВП-облігаціями знижено до дефолту

Україна пропустила платіж у розмірі 0,67 млрд доларів за облігаціями, прив’язаними до ВВП, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року. Через це міжнародне рейтингове агентство S&P Global понизило рейтинг цього випуску облігацій з рівня "CC" до "D", що означає дефолт.

Агентство також зазначило, що не очікує проведення платежу навіть у межах договірного пільгового періоду у 10 робочих днів. Це пов’язано з дією мораторію, введеного урядом України, який забороняє виплати за цими облігаціями, якщо не буде досягнута їхня реструктуризація.

Водночас S&P підтвердило вибірковий дефолт (SD/SD) за рейтингами України в іноземній валюті та суверенні кредитні рейтинги України в національній валюті на рівні "CCC+/C". Прогноз за довгостроковим суверенним рейтингом у гривні залишається стабільним, що відображає зусилля уряду підтримувати обслуговування внутрішнього боргу, номінованого у національній валюті, щоб уникнути негативного впливу на банківську систему, яка є основним власником цих облігацій.

Згідно з регламентом Європейського Союзу про кредитні рейтинги, публікація рейтингів України має відбуватися за заздалегідь встановленим графіком, і наступне оновлення суверенного рейтингу заплановане на 5 вересня 2025 року. Відхилення від графіку можливі лише у виняткових випадках і повинні супроводжуватися детальним поясненням, як у випадку з пропущеним платежем за облігаціями, прив’язаними до ВВП.

Нагадаємо, раніше агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт", заявивши, що він збережеться, доки країна не врегулює ситуацію з більшістю своїх комерційних зовнішніх кредиторів. За словами агентства, варранти ВВП офіційно вважатимуться непрацюючими після дати несплаченого платежу.

Хоча в кінці квітня український уряд поки не зміг домовитися з власниками ВВП-варантів про реструктуризацію боргу, у серпні 2024 року Київ уже здійснив виплату на суму близько 200 млн доларів за такими інструментами, однак після цього був запроваджений мораторій.