Агрохолдинг Kernel назначил нового топ-менеджера: что о нем известно

Агрохолдинг Kernel, ведущий экспортер зерновых из Украины и один из крупнейших производителей и продавцов подсолнечного масла, провел функциональные изменения в составе менеджмента. Департамент хранения Kernel возглавил Сергей Щербань, сменив в должности Николая Солнцева.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Kernel.

Сергей Щербань окончил Национальный технический университет сельского хозяйства им. Василенко по специальности «Переработка и хранение сельхозпродукции».

Он имеет большой опыт в агросфере, в частности, прошел путь от механика на элеваторе до руководителя и директора. Также занимался реализацией масштабных проектов по реконструкции и строительству элеваторных комплексов, включая экспорт зерновых на Дунае.

В Kernel уверены, что профессиональная экспертиза Сергея Щербаня по оценке элеваторного оборудования, технологических и управленческих процессов в зерноперерабатывающей и элеваторной отраслях станет составной частью развития и усиления операционной эффективности департамента хранения агрохолдинга.

В августе Kernel сообщил, что на должность директора по управлению производственными активами вместо Юрия Пугача был назначен Григорий Капустян.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год Kernel получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.