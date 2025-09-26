Агрохолдинг Kernel призначив нового топменеджера: що про нього відомо

Агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, провів функціональні зміни у складі менеджменту. Департамент зберігання Kernel очолив Сергій Щербань, змінивши на посаді Миколу Солнцева.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Зазначається, що Сергій Щербань закінчив Національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка за спеціальністю «Переробка та зберігання сільгосппродукції».

Він має великий досвід в агросфері, зокрема пройшов шлях від механіка на елеваторі до керівника та директора. Також займався реалізацією масштабних проєктів з реконструкції та будівництва елеваторних комплексів, включно із експортом зернових на Дунаї.

У Kernel упевнені, що професійна експертиза Сергія Щербаня в оцінці елеваторного обладнання, технологічних та управлінських процесів у зернопереробній та елеваторній галузях стане складовою розвитку та посилення операційної ефективності департаменту зберігання агрохолдингу.

У серпні Kernel повідомив, що на посаду директора з управління виробничими активами замість Юрія Пугача було призначено Григорія Капустяна.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 фінансовий рік Kernel одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.