Активы российского генерала выставили на аукционы: что продают

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) выставило на платформу Prozorro семь тендерных процедур по отбору управляющих арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина.

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Об этом сообщила пресс-служба АРМА

Отмечается, что в список попали все 11 ранее оцененных активов общей стоимостью 679,2 млн грн.

Что продают

Выставленные на Прозорро активы включают:

Ресторанно-гостиничный комплекс с земельным участком на площади Соборной, 2 (общая стоимость 254 млн грн);

с земельным участком на площади Соборной, 2 (общая стоимость 254 млн грн); Общественный дом с подземным паркингом и земельным участком на ул. Комсомольской, 36 (общая стоимость 188,5 млн. грн.);

на ул. Комсомольской, 36 (общая стоимость 188,5 млн. грн.); Офисный центр с земельным участком по ул. Гоголя, 12 (общая стоимость 163,7 млн. грн.);

по ул. Гоголя, 12 (общая стоимость 163,7 млн. грн.); Нежилое помещение банка на ул. Ватутина, 2 (стоимость 48,3 млн грн);

на ул. Ватутина, 2 (стоимость 48,3 млн грн); Общественный дом (кафе) на ул. Черновола, 5А (стоимость 17,6 млн. грн.);

на ул. Черновола, 5А (стоимость 17,6 млн. грн.); Общественное здание с земельным участком по ул. Фрунзе, 2 (общая стоимость 237,7 млн. грн.);

по ул. Фрунзе, 2 (общая стоимость 237,7 млн. грн.); Квартира с местом в парковке на ул. Котляревского, 10 (стоимость 10,4 млн. грн.).

Как отмечают в АРМА, потенциальные управляющие могут подавать свои предложения через систему электронных закупок. Согласно процедуре, преимущество получат кандидаты, которые предложат выгодные условия управления для максимизации поступлений в государственный бюджет.

В АРМА подчеркнули, что оценка остальных активов Капашина, переданных в управление АРМА, продолжается. В общей сложности агентству передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

В Полтавской области арестовали имущество российского генерала

Валерий Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее по материалам СБУ были арестованы активы Копашина на Полтавщине, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора. Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в РФ и временно оккупированного Донбасса. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.