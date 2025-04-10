Активи російського генерала виставили на аукціони: що продають

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на платформу Prozorro сім тендерних процедур для відбору управителів арештованого майна російського генерала Валерія Капашина.

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Про це повідомила пресслужба АРМА

Зазначається, що до переліку потрапили всі 11 раніше оцінених активів загальною вартістю 679,2 млн грн.

Що продають

Виставлені на Прозорро активи включають:

Ресторанно-готельний комплекс із земельною ділянкою на майдані Соборному, 2 (загальна вартість 254 млн грн);

із земельною ділянкою на майдані Соборному, 2 (загальна вартість 254 млн грн); Громадський будинок з підземним паркінгом та земельною ділянкою на вул. Комсомольській, 36 (загальна вартість 188,5 млн грн);

на вул. Комсомольській, 36 (загальна вартість 188,5 млн грн); Офісний центр із земельною ділянкою на вул. Гоголя, 12 (загальна вартість 163,7 млн грн);

на вул. Гоголя, 12 (загальна вартість 163,7 млн грн); Нежитлові приміщення банку на вул. Ватутіна, 2 (вартість 48,3 млн грн);

на вул. Ватутіна, 2 (вартість 48,3 млн грн); Громадський будинок (кафе) на вул. Чорновола, 5А (вартість 17,6 млн грн);

на вул. Чорновола, 5А (вартість 17,6 млн грн); Громадська будівля із земельною ділянкою на вул. Фрунзе, 2 (загальна вартість 237,7 млн грн);

на вул. Фрунзе, 2 (загальна вартість 237,7 млн грн); Квартира з місцем у паркінгу на вул. Котляревського, 10 (вартість 10,4 млн грн).

Як наголошують в АРМА, потенційні управителі можуть подавати свої пропозиції через систему електронних закупівель. Згідно з процедурою, перевагу отримають кандидати, які запропонують найвигідніші умови управління для максимізації надходжень до державного бюджету.

В АРМА підкреслили, що оцінка решти активів Капашина, переданих в управління АРМА, продовжується. Загалом агентству передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

На Полтавщині арештували майно російського генерала

Валерій Капашин – начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.