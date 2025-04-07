Управління ТРЦ "Гулівер": АМКУ дав "зелене світло" оголошенню нового конкурсу

Рішення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо відхилення учасників конкурсу на відбір управителя ТРЦ “Гулівер” у Києві підтримав Антимонопольний комітет України.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що це стало фінальним етапом перед підготовкою до оголошення нового конкурсу на відбір управителя резонансним активом. Наразі АРМА вже готує відповідну документацію.

Нагадаємо, що у січні 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер", ринкова вартість якого становить 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

В конкурсі на управління брало участь три учасника:

ТОВ "БК "Міленіум".

Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

ТОВ "Алакор Сіті".

За результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх всіх відхилило.

Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, проте регулятор підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.

Вимоги тендерної документації по ТРЦ “Гулівер”, зокрема і кваліфікаційні вимоги до учасників, вже фактично пройшли перевірку на відповідність вимогам законодавства за результатами винесених рішень АМКУ у першій процедурі.

В АРМА звернули увагу недоброчесних учасників на те, що відомство вже має досвід порушення кримінальної справи відносно учасників, які подають на конкурс сфабриковані документи.

В АРМА підкреслили, що і надалі будуть суворо дотримуватися законодавчих вимог та не допустять до управління одного з найбільших торговельно-розважальних центрів столиці та інших арештованих активів суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з РФ.

Керівництво Gulliver звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.

3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив його в рамках кримінального провадження. Однак питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор уточнив, що йшлося лише про передачу ТРЦ в управління АРМА, а не його продаж.