Управление ТРЦ "Гулливер": АМКУ дал "зеленый свет" объявлению нового конкурса

Решение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) по отклонению участников конкурса на отбор управляющего ТРЦ "Гулливер" в Киеве поддержал Антимонопольный комитет Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Это стало финальным этапом перед подготовкой к объявлению нового конкурса на отбор управляющего резонансным активом. В настоящее время АРМА уже готовит соответствующую документацию.

Напомним, что в январе 2025 года на Prozorro состоялся аукцион по отбору управляющего ТРЦ "Гулливер", рыночная стоимость которого составляет 7,6 млрд гривен. Минимальный ежемесячный платеж от управления этим арестованным активом составляет более 17 млн. грн.

В конкурсе на управление участвовало три участника:

ООО "БК "Миллениум".

Консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

ООО "Алакор Сити".

По результатам рассмотрения поданных тендерных предложений, АРМА их всех отклонило.

Все три участника обжаловали решение в АМКУ, однако регулятор подтвердил решение АРМА и отказал в удовлетворении всех жалоб участников.

Требования тендерной документации по ТРЦ "Гулливер", в том числе и квалификационные требования к участникам, уже фактически прошли проверку на соответствие требованиям законодательства по результатам вынесенных решений АМКУ в первой процедуре.

В АРМА обратили внимание недобродельных участников на то, что ведомство уже имеет опыт возбуждения уголовного дела в отношении участников, подающих на конкурс сфабрикованные документы.

В АРМА подчеркнули, что и дальше будут строго соблюдать законодательные требования и не допустят к управлению одного из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы и других арестованных активов субъектов, связанных с бывшими собственниками или аффилированных с РФ.

Руководство Gulliver обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.

3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил его в рамках уголовного производства. Однако вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор уточнил, что речь шла только о передаче ТРЦ в управление АРМА, а не о его продаже.