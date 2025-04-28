Амбулатории Бучанской громады переходят на солнечную энергию

Шесть амбулаторий Бучанского общества снабжены солнечными панелями мощностью от 7 до 15 кВт.

Об этом сообщает городской голова Анатолий Федорук.

Энергетическая независимость амбулаторий

Шесть амбулаторий Бучанского общества теперь обеспечены энергией от солнечных панелей. При поддержке Министерства здравоохранения Украины на амбулаториях в Буче, Блиставице, Ворзеле и Здвижовке установлены солнечные панели мощностью 7 кВт каждая, а на объектах в Лубянке и Мироцком – по 15 кВт.

Это позволит обеспечить энергетическую независимость медицинских учреждений.

"Это шаг к энергетической стойкости и бесперебойной работе медицинских учреждений даже в критических ситуациях", — подчеркнул Федорук.

Об энергозависимости

Напомним, в 46 медицинских учреждениях первичного уровня уже установлены солнечные электростанции. Это позволит использовать солнечную энергию в качестве источника питания и накапливать ее для нужд учреждений.

Добавим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.