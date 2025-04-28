Амбулаторії Бучанської громади переходять на сонячну енергію

Шість амбулаторій Бучанської громади забезпечені сонячними панелями потужністю від 7 до 15 кВт.

Про це інформує міський голова Анатолій Федорук.

Енергетична незалежність амбулаторій

Шість амбулаторій Бучанської громади тепер забезпечені енергією від сонячних панелей. За підтримки Міністерства охорони здоров'я України на амбулаторіях у Бучі, Блиставиці, Ворзелі та Здвижівці встановлено сонячні панелі потужністю 7 кВт кожна, а на об’єктах у Луб’янці та Мироцькому – по 15 кВт.

Це дозволить забезпечити енергетичну незалежність медичних установ.

"Це крок до енергетичної стійкості та безперебійної роботи медичних закладів навіть у критичних ситуаціях", - наголосив Федорук.

Про енергозалежність

Нагадаємо, у 46 медичних закладах первинного рівня вже встановлено сонячні електростанції. Це дозволить використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати її для потреб установ.

Додамо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.