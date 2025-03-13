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Apple обнаружила критическую уязвимость в iPhone: что делать пользователям
Apple выпустила срочное обновление iOS 18.3.2, призванное устранить опасную уязвимость нулевого дня в механизме Webkit – основном движущем браузере Safari.
Об этом сообщает Daily Mail.
Компания предупреждает, что этот недостаток позволял хакерам создавать вредоносные веб-сайты, через которые они получали доступ к другим частям смартфона, выходя за рамки обычного браузера.
Уязвимость, получившая кодовое название CVE-2025-24201, позволяет злоумышленникам обходить защитные механизмы Apple и получать контроль над iPhone или iPad. Атака происходила из-за открытия поддельных веб-страниц, заставлявших браузер Safari или другие приложения, использующие Webkit, выполнять вредоносный код.
Этот недостаток опасен тем, что хакеры могли получать доступ к внутренним системам смартфона без ведома владельца. Поскольку Webkit используется не только в Safari, но и во всех других браузерах на iPhone и iPad, атака могла задеть большое количество пользователей.
Apple не раскрывает, какие именно пользователи стали жертвами хакеров и как долго эта уязвимость оставалась неисправленной. Однако в компании заявили, что она могла использоваться для атак на "конкретные целевые лица". То есть киберпреступники не действовали массово, а направляли свои атаки на отдельных людей или организации.
Технические эксперты предупреждают, что хотя атака могла быть направлена на ограниченный круг жертв, все пользователи iPhone и iPad остаются потенциальными мишенями. Любое устройство, не имеющее обновления iOS 18.3.2 или iPadOS 18.3.2, может оказаться уязвимым.
Какие устройства под угрозой
Обновление безопасности выпущено не только для iPhone, но и для других устройств Apple. Уязвимость может затронуть:
- iPhone XS и более новых моделей;
- iPad Pro 13-дюймового, iPad Pro 12,9-дюймового (3-го поколения и более новых);
- iPad Pro 11-дюймового (1-го поколения и более новых);
- iPad Air (3-го поколения и более новых);
- iPad (7-го поколения и более новых);
- iPad mini (5-го поколения и более новых);
- Mac, работающие на macOS Sequoia;
- Apple Vision Pro.
Кроме iOS 18.3.2, Apple также выпустила обновления для других своих операционных систем:
- iPadOS 18.3.2 – для планшетов iPad;
- macOS Sequoia 15.3.2 – для компьютеров Mac;
- visionOS 2.3.2 – для Apple Vision Pro;
- Safari 18.3.1 – обновление браузера для Mac.
Apple уже исправляла подобные уязвимости раньше
Это уже третья серьезная уязвимость нулевого дня, которую Apple исправляет с начала 2025 года. Первую компания обнаружила в январе, а вторую – в феврале.
В феврале хакеры нашли способ обойти функцию ограниченного режима USB, блокирующего доступ к телефону через физическое подключение. Для этого им нужно было иметь физический доступ к устройству жертвы, но сам факт обхода такой системы безопасности вызывал беспокойство у экспертов.
Последняя же уязвимость, связанная с Webkit, позволяла злоумышленникам действовать дистанционно, что делает ее еще более опасной.
Что делать пользователям
Apple призывает всех пользователей немедленно установить обновление iOS 18.3.2 для защиты своих устройств. Для этого нужно:
- Открыть "Настройки".
- Перейти в раздел "Общие".
- Выбрать "Обновление программного обеспечения".
- Загрузка и установка iOS 18.3.2.
Кроме того, эксперты по кибербезопасности рекомендуют регулярно проверять обновления не только для смартфонов, но и для других устройств, таких как ноутбуки, планшеты, браузеры и даже умные приборы, поскольку хакеры всегда ищут новые способы взлома.
Специалист по цифровой безопасности Джеймс Найт из DigitalWarfare.com отмечает, что регулярные обновления – это ключевой способ защитить себя от атак хакеров:
"Обновите телефон, обновите ноутбук, даже обновите свой умный холодильник, поправьте все. Регулярно обновляйте свой браузер и программное обеспечение. Это очень, очень важно", – отметил Найт.
Напомним, в январе Apple выпустила предрелизную версию iOS 18.3 для разработчиков и публичных бета-тестеров. Обновление включало в себя новые функции, исправление ошибок и улучшение для пользователей iPhone.