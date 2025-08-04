Австрийский суд разрешил "Нафтогазу" взыскать свыше €120 млн активов России по крымскому арбитражу

Районный суд Вены предоставил группе "Нафтогаз Украины" разрешение на принудительное исполнение арбитражного решения ("Крымское решение") против России на сумму более 5 млрд долларов. Это один из первых практических шагов в процессе взыскания компенсации за незаконную экспроприацию имущества компании в Крыму.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Суд разрешил наложить арест более чем на 20 объектов недвижимости, принадлежащих России на территории Австрии и стоимость которых превышает €120 млн. В дальнейшем эти активы могут быть проданы с аукциона, а средства переданы Украине. Подобные процессы по взысканию активов РФ продолжаются и в других юрисдикциях.

"Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более $5 млрд за незаконно захваченные активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все", - написал Корецкий.

Отмечается, что арбитражное производство против РФ "Нафтогаз" приступил еще в 2016 году, требуя возмещения ущерба за захват активов группы в Крыму — от газотранспортной инфраструктуры до 675 млн кубометров газа в хранилищах. В апреле 2023 года Гаагский трибунал обязал Россию выплатить более 5 млрд долларов компенсации — это самый выигранный Украиной иск по экспроприации имущества в Крыму.

Несмотря на окончательное арбитражное решение и отказ Верховного суда Нидерландов рассматривать кассацию Москвы, Россия добровольно платить не собирается. Так что "Нафтогаз" начал глобальную кампанию по принудительному взысканию государственных активов РФ в разных странах мира.

Напомним, Украина выиграла в международных арбитражах несколько судебных споров против российского "Газпрома", который теперь должен заплатить $6,9 млрд. Сейчас готовятся конкретные шаги по взысканию этих средств.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

При этом в апреле суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража по возмещению ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме $5 млрд.