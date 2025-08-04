Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,05

EUR

47,64

--0,10

Наличный курс:

USD

41,65

41,55

EUR

48,39

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Австрийский суд разрешил "Нафтогазу" взыскать свыше €120 млн активов России по крымскому арбитражу

нефтегаз
Австрия разрешила Нафтогазу взыскать свыше €120 млн активов России/Нафтогаз

Районный суд Вены предоставил группе "Нафтогаз Украины" разрешение на принудительное исполнение арбитражного решения ("Крымское решение") против России на сумму более 5 млрд долларов. Это один из первых практических шагов в процессе взыскания компенсации за незаконную экспроприацию имущества компании в Крыму.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Суд разрешил наложить арест более чем на 20 объектов недвижимости, принадлежащих России на территории Австрии и стоимость которых превышает €120 млн. В дальнейшем эти активы могут быть проданы с аукциона, а средства переданы Украине. Подобные процессы по взысканию активов РФ продолжаются и в других юрисдикциях.

"Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более $5 млрд за незаконно захваченные активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все", - написал Корецкий.

Отмечается, что арбитражное производство против РФ "Нафтогаз" приступил еще в 2016 году, требуя возмещения ущерба за захват активов группы в Крыму — от газотранспортной инфраструктуры до 675 млн кубометров газа в хранилищах. В апреле 2023 года Гаагский трибунал обязал Россию выплатить более 5 млрд долларов компенсации — это самый выигранный Украиной иск по экспроприации имущества в Крыму.

Несмотря на окончательное арбитражное решение и отказ Верховного суда Нидерландов рассматривать кассацию Москвы, Россия добровольно платить не собирается. Так что "Нафтогаз" начал глобальную кампанию по принудительному взысканию государственных активов РФ в разных странах мира.

Напомним, Украина выиграла в международных арбитражах несколько судебных споров против российского "Газпрома", который теперь должен заплатить $6,9 млрд. Сейчас готовятся конкретные шаги по взысканию этих средств.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

При этом в апреле суд Парижа признал и   предоставил разрешение на принудительное исполнение решения   Гаагского арбитража по возмещению ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме $5 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко