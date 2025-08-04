Австрійський суд дозволив "Нафтогазу" стягнути понад €120 млн активів Росії за кримським арбітражем

Районний суд Відня надав групі "Нафтогаз України" дозвіл на примусове виконання арбітражного рішення ("Кримське рішення") проти Росії на суму понад 5 млрд доларів. Це — один із перших практичних кроків у процесі стягнення компенсації за незаконну експропріацію майна компанії в Криму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

Суд дозволив накласти арешт на понад 20 об’єктів нерухомості, що належать Росії на території Австрії та вартість яких перевищує €120 млн. У подальшому ці активи можуть бути продані з аукціону, а кошти — передані Україні. Подібні процеси щодо стягнення активів РФ тривають і в інших юрисдикціях.

"Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи групи "Нафтогаз" в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все", - написав Корецький.

Зазначається, що арбітражне провадження проти РФ "Нафтогаз" розпочав ще у 2016 році, вимагаючи відшкодування збитків за захоплення активів групи в Криму — від газотранспортної інфраструктури до 675 млн кубометрів газу у сховищах. У квітні 2023 року Гаазький трибунал зобов’язав Росію виплатити понад 5 млрд доларів компенсації — це найбільший виграний Україною позов щодо експропріації майна у Криму.

Попри остаточне арбітражне рішення та відмову Верховного суду Нідерландів розглядати касацію Москви, Росія добровільно сплачувати не збирається. Тож "Нафтогаз" розпочав глобальну кампанію з примусового стягнення державних активів РФ у різних країнах світу.

Нагадаємо, Україна виграла у міжнародних арбітражах кілька судових спорів проти російського “Газпрому”, який тепер має сплатити $6,9 млрд. Наразі готуються конкретні кроки для стягнення цих коштів.

У грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.

При цьому у квітні суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі $5 млрд.