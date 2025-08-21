Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 7000 украинцев освобождены от налогов из-за войны: какие регионы лидируют по количеству обращений

Более 7000 украинцев освобождены от налогов / Depositphotos

С 2022 года 7214 налогоплательщиков, пострадавших от боевых действий, были временно освобождены от налогов. В частности, 2913 из них воспользовались этой льготой в текущем году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Больше всего налогоплательщиков, воспользовавшихся этой возможностью, зарегистрировано в Киеве — 1645 человек. Значительная часть из них являются внутриперемещенными лицами из прифронтовых областей.

Среди находящихся вблизи линии фронта регионов лидерами по количеству увольнений стали:

  • Николаевская область - 826 плательщиков.
  • Запорожская область - 516 плательщиков.
  • Харьковская область - 271 плательщик.

Наименьшее количество увольнений получили плательщики из Донецкой (189), Луганской (69) и Херсонской (9) областей. Это объясняется тем, что на этих территориях все еще продолжаются активные боевые действия или они временно оккупированы, что делает невозможным подачу заявлений и необходимых документов.

Плательщики, которые пока не могут подать документы, будут иметь право на освобождение от налоговых обязательств после завершения боевых действий или деоккупации территорий, а также после возобновления доступа к первичным документам.

Возможность для пострадавших

Право на увольнение имеют юридические и физические лица, пострадавшие от российской агрессии и не могут выполнять свои налоговые обязанности из-за ее последствий, в частности:

  • разрушение полностью или частично производственных мощностей;
  • уничтожение компьютерного и другого оборудования;
  • нахождение на территории боевых действий;
  • оккупацию территории, где расположено предприятие или его объекты налогообложения;
  • утрату доступа к производственным или управленческим помещениям;
  • утрату других производственных или внеоборотных активов.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году — и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. 61% новых бизнесов создают женщины.

Автор:
Татьяна Бессараб