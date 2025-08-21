- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Более 7000 украинцев освобождены от налогов из-за войны: какие регионы лидируют по количеству обращений
С 2022 года 7214 налогоплательщиков, пострадавших от боевых действий, были временно освобождены от налогов. В частности, 2913 из них воспользовались этой льготой в текущем году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Больше всего налогоплательщиков, воспользовавшихся этой возможностью, зарегистрировано в Киеве — 1645 человек. Значительная часть из них являются внутриперемещенными лицами из прифронтовых областей.
Среди находящихся вблизи линии фронта регионов лидерами по количеству увольнений стали:
- Николаевская область - 826 плательщиков.
- Запорожская область - 516 плательщиков.
- Харьковская область - 271 плательщик.
Наименьшее количество увольнений получили плательщики из Донецкой (189), Луганской (69) и Херсонской (9) областей. Это объясняется тем, что на этих территориях все еще продолжаются активные боевые действия или они временно оккупированы, что делает невозможным подачу заявлений и необходимых документов.
Плательщики, которые пока не могут подать документы, будут иметь право на освобождение от налоговых обязательств после завершения боевых действий или деоккупации территорий, а также после возобновления доступа к первичным документам.
Возможность для пострадавших
Право на увольнение имеют юридические и физические лица, пострадавшие от российской агрессии и не могут выполнять свои налоговые обязанности из-за ее последствий, в частности:
- разрушение полностью или частично производственных мощностей;
- уничтожение компьютерного и другого оборудования;
- нахождение на территории боевых действий;
- оккупацию территории, где расположено предприятие или его объекты налогообложения;
- утрату доступа к производственным или управленческим помещениям;
- утрату других производственных или внеоборотных активов.
Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году — и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. 61% новых бизнесов создают женщины.