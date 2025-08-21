Понад 7000 українців звільнено від податків через війну: які регіони лідирують за кількістю звернень

З 2022 року 7214 платників податків, що постраждали від бойових дій, були тимчасово звільнені від сплати податків. Зокрема, 2913 з них скористалися цією пільгою в поточному році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Найбільше платників податків, які скористалися цією можливістю, зареєстровано в Києві — 1645 осіб. Значна частина з них є внутрішньо переміщеними особами з прифронтових областей.

Серед регіонів, що знаходяться поблизу лінії фронту, лідерами за кількістю звільнень стали:

Миколаївська область — 826 платників.

— 826 платників. Запорізька область — 516 платників.

— 516 платників. Харківська область — 271 платник.

Водночас, найменшу кількість звільнень отримали платники з Донецької (189), Луганської (69) та Херсонської (9) областей. Це пояснюється тим, що на цих територіях все ще тривають активні бойові дії або вони тимчасово окуповані, що унеможливлює подання заяв та необхідних документів.

Платники, які наразі не можуть подати документи, матимуть право на звільнення від податкових зобов'язань після завершення бойових дій або деокупації територій, а також після відновлення доступу до первинних документів.

Можливість для постраждалих

Право на звільнення мають юридичні та фізичні особи, які постраждали від російської агресії і не можуть виконувати свої податкові обов’язки через її наслідки, зокрема:

руйнування повністю або частково виробничих потужностей;

знищення комп’ютерного та іншого обладнання;

перебування на території бойових дій;

окупацію території, де розташоване підприємство або його об’єкти оподаткування;

втрату доступу до виробничих чи управлінських приміщень;

втрату інших виробничих чи необоротних активів.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч — й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Третина справ, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. 61% нових бізнесів створюють жінки.