Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно – опитування

Кожен п'ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на Сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних, а найменше на Заході — 7%. Поточний стан відбудови задовольняє 40% українців, а понад третина бачила результати проєктів відновлення.

Як пише Delo.ua, такі дані презентувала Transparency International Ukraine у за результатами соціологічного дослідження.

Проєкти відбудови

Як показало опитування, кожен третій дорослий українець знає або бачив приклади того, що вже було відбудовано. При цьому переважна більшість з них (74%) задоволена результатом.

Найбільш помітні процеси відбудови у Києві (на це вказали 50% опитаних), у Східному (42%) і Південному регіонах (41%). Тоді як на Заході та в Центрі показники суттєво нижчі — процеси відбудови там бачили відповідно 24% та 23% респондентів.

Пошкоджене внаслідок війни майно

Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. Найбільше постраждалих на Сході України — про втрати там повідомили 60% опитаних, а найменше на Заході — 7%. Якщо ж говорити про пошкоджене майно, то найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% українців.

Загальну суму збитків постраждалі оцінюють до 50 тис. грн — 23%, 51-300 тис. грн — 19%, понад 300 тис. грн — 32%, з них 10% говорять про оцінку збитків на понад 3 млн грн 10%.

Більшість постраждалих не зверталася за компенсацією, аргументуючи це тим, що держава має більш нагальні проблеми під час війни (35% опитаних), а ще кожен четвертий з тих, хто не подавав заявку на відшкодування, не вірив, що може його отримати. Серед тих 40% постраждалих, хто звертались по компенсацію, 33% вже її отримали.

Корупція у питаннях майбутнього відновлення

65% опитаних вважають корупцію в процесах відбудови дуже або скоріше розповсюдженою. Найбільш вразливими до корупції етапами дві третини опитаних вважають розподіл міжнародних та бюджетних коштів (65%), контроль та звітність за використання ресурсів (63%) та проведення тендерів (61%).

Найпоширеніші побоювання українців щодо відбудови – це відсутність належного контролю (62%) та можливе повернення корупційних схем (61%). Натомість відсутності гарантій безпеки та відновлення бойових дій остерігаються 56% опитаних.

"Результати дослідження показують, що відбудова помітна для значної частини українців, і більшість тих, хто бачив результати, оцінюють їх позитивно. При цьому під час війни в пріоритеті українці бачать ті проєкти, які дозволяють забезпечити їм стерпне життя. Але головне — щоб їх реалізація відбувалася без зловживань і втрати довіри. Сьогодні для громадян надзвичайно важливо не лише відновлювати зруйноване, а й робити це без корупційних схем та розкрадань", — коментує результати дослідження Анастасія Мазурок, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з операційних питань.

Дослідження було проведене у червні-липні 2025 року і охопило 1015 респондентів віком 18 років і старше з різних регіонів України. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, типом і розміром населеного пункту та макрорегіоном на підконтрольних Україні територіях.

