Каждый пятый украинец имеет поврежденное в результате войны имущество — опрос

Каждый пятый украинец имеет поврежденное в результате войны имущество. Больше всего пострадавших на Востоке Украины – о потерях там сообщили 60% опрошенных, а меньше всего на Западе – 7%. Текущее состояние восстановления удовлетворяет 40% украинцев, а более трети видели результаты проектов восстановления.

Как пишет Delo.ua, такие данные презентовала Transparency International Ukraine в результате социологического исследования.

Проекты восстановления

Как показал опрос, каждый третий взрослый украинец знает или видел примеры того, что уже было восстановлено. При этом подавляющее большинство из них (74%) удовлетворено результатом.

Наиболее заметны процессы восстановления в Киеве (на это указали 50% опрошенных), Восточном (42%) и Южном регионах (41%). В то время как на Западе и в Центре показатели существенно ниже — процессы восстановления там видели соответственно 24% и 23% респондентов.

Поврежденное в результате войны имущество

Каждый пятый украинец имеет поврежденное в результате войны имущество. Больше всего пострадавших на Востоке Украины – о потерях там сообщили 60% опрошенных, а меньше всего на Западе – 7%. Если же говорить о поврежденном имуществе, то самые большие потери приходятся на недвижимость — о таких убытках вспомнили 17% украинцев.

Общую сумму ущерба пострадавшие оценивают до 50 тыс. грн - 23%, 51-300 тыс. грн - 19%, свыше 300 тыс. грн - 32%, из них 10% говорят об оценке убытков более чем на 3 млн грн 10%.

Большинство пострадавших не обращалось за компенсацией, аргументируя это тем, что у государства более насущные проблемы во время войны (35% опрошенных), а еще каждый четвертый из тех, кто не подавал заявку на возмещение, не верил, что может его получить. Среди 40% пострадавших, кто обращался за компенсацией, 33% уже ее получили.

Коррупция в вопросах предстоящего восстановления

65% опрошенных считают коррупцию в процессах восстановления очень распространенной. Наиболее уязвимыми к коррупции этапами две трети опрошенных считают распределение международных и бюджетных средств (65%), контроль и отчетность за использование ресурсов (63%) и проведение тендеров (61%).

Самые распространенные опасения украинцев относительно восстановления – это отсутствие должного контроля (62%) и возвращение коррупционных схем (61%). Отсутствие гарантий безопасности и восстановление боевых действий опасаются 56% опрошенных.

"Результаты исследования показывают, что восстановление заметно для значительной части украинцев, и большинство тех, кто видел результаты, оценивают их положительно. При этом во время войны в приоритете украинцы видят те проекты, которые позволяют обеспечить им сносную жизнь. Но главное — чтобы их реализация происходила без злоупотреблений и утраты доверия. Сегодня для граждан чрезвычайно важно не только схем и хищений", — комментирует результаты исследования Анастасия Мазурок, заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine по операционным вопросам.

Исследование было проведено в июне-июле 2025 года и охватило 1015 респондентов в возрасте 18 лет и старше из разных регионов Украины. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, типу и размеру населенного пункта и макрорегиону на подконтрольных Украине территориях.

Напомним, Киевская область получит 300 млн. грн. из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Денежные средства пойдут в завершение проектов, которые позволят восстановить 988 квартир для почти трех тысяч жителей