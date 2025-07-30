Дистанционное строительство: Япония представит в Украине технологии, которые обеспечат восстановление на расстоянии

Япония готовится представить Украине новаторские технологические решения для дистанционного строительства, позволяющие операторам управлять тяжелой строительной техникой удаленно из любой точки мира через сеть.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

С этой целью состоялась встреча между представителями Министерства развития общин и территорий Украины и делегацией из Японии, включавшей представителей Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Посольства Японии в Украине, а также японского бизнеса.

Обсуждение было сосредоточено на современных разработках дистанционного строительства.

Японские технологии строительства с использованием дистанционного управления предусматривают то, что оператор может подключаться к тяжелой строительной технике с помощью сети и управлять ее действиями, находясь где угодно в мире.

Директор Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства Артем Гусак отметил, что подобные инновации будут способствовать реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь и обеспечению достойной работой людей с инвалидностью.

Украина выразила интерес к тому, чтобы в рамках украинско-японского сотрудничества ГП "Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров" получил электронный симулятор. Это позволит студентам, которые учатся операторам тяжелой строительной техники, проходить обучение на современном оборудовании.

Осенью японская сторона намерена поставить симуляционное оборудование в Украину и оборудовать первый временный центр управления, чтобы продемонстрировать на деле современные технологии строительства на основе дистанционного управления.

Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется не менее 1 триллиона долларов США в течение 14 лет.

Киев инвестировал более 900 миллионов гривен из городского бюджета в восстановление жилых домов, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов. Из 36 наиболее пострадавших зданий уже завершен капитальный ремонт 24, еще 12 находятся в процессе восстановления.