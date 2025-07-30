Дистанційне будівництво: Японія представить в Україні технології, що забезпечать відбудову на відстані

Японія готується представити Україні новаторські технологічні рішення для дистанційного будівництва, що дозволять операторам керувати важкою будівельною технікою віддалено з будь-якої точки світу через мережу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

З цією метою відбулася зустріч між представниками Міністерства розвитку громад та територій України та делегацією з Японії, яка включала представників Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму, Посольства Японії в Україні, а також японського бізнесу.

Обговорення було зосереджене на сучасних технологіях дистанційного будівництва.

Японські технології будівництва з використанням дистанційного керування передбачають те, що оператор може під’єднуватися до важкої будівельної техніки за допомогою мережі і керувати її діями, знаходячись будь-де у світі.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства Артем Гусак наголосив, що подібні інновації сприятимуть реінтеграції ветеранів у цивільне життя та забезпеченню гідною роботою людей з інвалідністю.

Україна висловила зацікавленість у тому, щоб в рамках українсько-японської співпраці ДП "Навчальний центр з підготовки, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів" отримав електронний симулятор. Це дасть змогу студентам, які навчаються на операторів важкої будівельної техніки, проходити навчання на сучасному обладнанні.

Уже восени японська сторона має намір поставити симуляційне обладнання до України та обладнати перший тимчасовий центр управління, аби продемонструвати на ділі сучасні технології будівництва на основі дистанційного керування.

Нагадаємо, за оцінками уряду, повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США протягом 14 років.

Київ інвестував понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету у відновлення житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Із 36 найбільш постраждалих будівель уже завершено капітальний ремонт 24, ще 12 перебувають у процесі відновлення.