Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 90% оплат: как государство рассчитывается с производителями возобновляемой энергетики

гривны
Нацбанк получил свыше 253 млн грн / НБУ

По состоянию на апрель 2026 г. уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников в Украине достиг 92,7%. ГП "Гарантированный покупатель" выплатило почти 10 млрд грн за купленную электроэнергию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Энергетика Украины

Самый высокий уровень оплат зафиксирован за электроэнергию 2025 года - 98,7%, что соответствует 6,12 млрд грн. За 2024 год показатель составляет 91,7%, а за 2023 год – 99,3%.

В структуре выплат по состоянию на середину апреля 2026 года больше средств направлено за электроэнергию 2025 года - 2,05 млрд грн. Еще 1,18 млрд грн приходится на расчеты за 2024 год, 0,45 млрд грн – за 2022 год, а 0,04 млрд грн – за 2023 год. Общая сумма выплат составила 9,85 млрд. грн.

В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" на конец марта составила 12,3 млрд грн.

В апреле предприятие продолжило производить текущие платежи. После двух траншей, проведенных 15 и 16 апреля, уровень оплат за первую декаду месяца вырос до 99,7%.

О ВДЕ

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это такие источники, которые возобновляются естественным путем. Возобновляемая энергетика – энергетическая отрасль, специализирующаяся на получении и использовании энергии из возобновляемых источников энергии.

К возобновляемым источникам энергии относятся периодические или постоянные потоки энергии, распространяемые в природе и ограниченные лишь стабильностью Земли как космопланетарного элемента: лучевая энергия Солнца, ветер, гидроэнергия, естественная тепловая энергия и т.д.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

  • закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;
  • обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;
  • организацию аукционов для возобновляемого поколения.
Автор:
Ольга Опенько