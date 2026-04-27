Более 90% оплат: как государство рассчитывается с производителями возобновляемой энергетики
По состоянию на апрель 2026 г. уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников в Украине достиг 92,7%. ГП "Гарантированный покупатель" выплатило почти 10 млрд грн за купленную электроэнергию.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.
Самый высокий уровень оплат зафиксирован за электроэнергию 2025 года - 98,7%, что соответствует 6,12 млрд грн. За 2024 год показатель составляет 91,7%, а за 2023 год – 99,3%.
В структуре выплат по состоянию на середину апреля 2026 года больше средств направлено за электроэнергию 2025 года - 2,05 млрд грн. Еще 1,18 млрд грн приходится на расчеты за 2024 год, 0,45 млрд грн – за 2022 год, а 0,04 млрд грн – за 2023 год. Общая сумма выплат составила 9,85 млрд. грн.
В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" на конец марта составила 12,3 млрд грн.
В апреле предприятие продолжило производить текущие платежи. После двух траншей, проведенных 15 и 16 апреля, уровень оплат за первую декаду месяца вырос до 99,7%.
О ВДЕ
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это такие источники, которые возобновляются естественным путем. Возобновляемая энергетика – энергетическая отрасль, специализирующаяся на получении и использовании энергии из возобновляемых источников энергии.
К возобновляемым источникам энергии относятся периодические или постоянные потоки энергии, распространяемые в природе и ограниченные лишь стабильностью Земли как космопланетарного элемента: лучевая энергия Солнца, ветер, гидроэнергия, естественная тепловая энергия и т.д.
О ГП "Гарантированный покупатель"
ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:
- закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;
- обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;
- организацию аукционов для возобновляемого поколения.