Более 90% оплат: как государство рассчитывается с производителями возобновляемой энергетики

По состоянию на апрель 2026 г. уровень расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников в Украине достиг 92,7%. ГП "Гарантированный покупатель" выплатило почти 10 млрд грн за купленную электроэнергию.

Самый высокий уровень оплат зафиксирован за электроэнергию 2025 года - 98,7%, что соответствует 6,12 млрд грн. За 2024 год показатель составляет 91,7%, а за 2023 год – 99,3%.

В структуре выплат по состоянию на середину апреля 2026 года больше средств направлено за электроэнергию 2025 года - 2,05 млрд грн. Еще 1,18 млрд грн приходится на расчеты за 2024 год, 0,45 млрд грн – за 2022 год, а 0,04 млрд грн – за 2023 год. Общая сумма выплат составила 9,85 млрд. грн.

В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" на конец марта составила 12,3 млрд грн.

В апреле предприятие продолжило производить текущие платежи. После двух траншей, проведенных 15 и 16 апреля, уровень оплат за первую декаду месяца вырос до 99,7%.

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины: