Понад 90% оплат: як держава розраховується з виробниками відновлюваної енергетики

Станом на квітень 2026 року рівень розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел в Україні досяг 92,7%. ДП “Гарантований покупець” виплатило майже 10 млрд грн за куплену електроенергію.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Найвищий рівень оплат зафіксовано за електроенергію 2025 року — 98,7%, що відповідає 6,12 млрд грн. За 2024 рік показник становить 91,7%, а за 2023 рік — 99,3%.

У структурі виплат станом на середину квітня 2026 року найбільше коштів спрямовано за електроенергію 2025 року — 2,05 млрд грн. Ще 1,18 млрд грн припадає на розрахунки за 2024 рік, 0,45 млрд грн — за 2022 рік, а 0,04 млрд грн — за 2023 рік. Загальна сума виплат склала 9,85 млрд грн.

Водночас заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" на кінець березня становила 12,3 млрд грн.

У квітні підприємство продовжило здійснювати поточні платежі. Після двох траншів, проведених 15 та 16 квітня, рівень оплат за першу декаду місяця зріс до 99,7%.

Про ВДЕ

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) – це такі джерела, які поновлюються природним шляхом. Відновлювальна енергетика — енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.

До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі як космопланетарного елемента: променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України: