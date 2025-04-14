Большого производителя ягод передали новому управляющему: что о нем известно

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) передало арестованное имущество ООО "Украинская ягода" новому управляющему.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что теперь производственное оборудование и недвижимость предприятия находятся в управлении консорциума "Управляющая компания "КАМпаритет".

Сообщается, что подписание актов состоялось после заключения соответствующего договора управления, что явилось результатом открытой конкурсной процедуры в системе Prozorro.

Все доходы от его эксплуатации, включая ежемесячный гарантированный платеж, будут поступать в государственный бюджет Украины.

"Украинская ягода" имела четырех основателей, двое из которых зарегистрированы в Москве. С решением Лычаковского районного суда Львова в АРМА был передан значительный объем имущества предприятия — в частности корпоративные права, производственную инфраструктуру и недвижимые объекты общей оценочной стоимостью почти 6,5 млн грн.

Перед подписанием договора АРМА столкнулась с противодействием бывшего владельца актива в Житомирской области. Было обнаружено нарушение судебного запрета на пользование имуществом, что стало основанием для возбуждения уголовного производства.

Что известно о новом управляющем

За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. Директором является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евро-сервис", "Паркинг комфорт" и "Баркинг комфорт". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

За свою 11-месячную историю консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" принял участие в 9 закупках – большинство объявленных именно АРМА. В настоящее время компания имеет уже три подписаных соглашения.

Недавно "УК "КАМпаритет" был избран управляющим для Дома профсоюзов в центре Киева, расположенного на Майдане Незалежности, 2.

Компания также стала управляющим торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске. Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.

Про ООО «Украинская ягода»

ООО «Украинская ягода» зарегистрировано в с.Маркуше Бердичевского района Житомирской области 31 июля 2012, уставный капитал – 7 млн 415 тыс. грн, основной вид деятельности – выращивание ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников.

По данным аналитической системы Youcontrol, фирма имеет четырех учредителей, двое из которых зарегистрированы в Москве по одному адресу: Лохвицкий Юрий Михайлович и Вишнякова Ольга Валериановна, имеющие по 16,67% доли собственности каждый, то есть суммарно 33,34%.

Также среди учредителей Голубицкий Михаил Абрамович (33,33%), прописанный в Киеве, и Ленг Евгений Анатольевич (33.33%), прописан в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области.