Великого виробника ягід передали новому управителю: що про нього відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештоване майно ТОВ "Українська ягода" новому управителю.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що відтепер, виробниче обладнання та нерухомість підприємства перебувають в управлінні консорціуму "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Повідомляється, що підписання актів відбулося після укладення відповідного договору управління, що стало результатом відкритої конкурсної процедури в системі Prozorro.

Всі доходи від його експлуатації, включно з щомісячним гарантованим платежем, будуть надходити до державного бюджету України.

"Українська ягода" мали чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві. За рішенням Личаківського районного суду Львова до АРМА було передано значний обсяг майна підприємства — зокрема корпоративні права, виробничу інфраструктуру та нерухомі об’єкти загальною оціночною вартістю майже 6,5 млн грн.

Перед підписанням договору, АРМА стикнулося з протидією колишнього власника активу на Житомирщині. Було виявлено порушення судової заборони на користування майном, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.

Що відомо про нового управителя

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За свою 11-місячну історію консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" взяв участь в 9 закупівлях – більшість оголошених саме АРМА. На даний час компанія має вже три підписані угоди.

Нещодавно "УК "КАМпарітет" було обрано управителям для Будинку профспілок у центрі Києва, розташованого на Майдані Незалежності, 2.

Компанія також стала управителем торгового центру "Флагман" в Івано-Франківську. Цей арештований актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії та був переданий в АРМА для управління за рішенням суду.

Про ТОВ «Українська ягода»

ТОВ «Українська ягода» зареєстроване в с.Маркуші Бердичівського району Житомирської області 31 липня 2012 року, статутний капітал – 7 млн 415 тис. грн, основний вид діяльності – вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.

За даними аналітичної системи Youcontrol, фірма має чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві за однією адресою: Лохвицький Юрій Михайлович та Вишнякова Ольга Валеріанівна, які мають по 16,67% частки власності кожен, тобто сумарно 33,34%.

Також серед засновників Голубицький Михайло Абрамович (33,33%), який прописаний у Києві, та Ленг Євгеній Анатолійович (33.33%), прописаний в с.Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області.