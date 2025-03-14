Бюджет 2025 года предусматривает почти триллион на финансирование социальной сферы – Минсоцполитики

Бюджет 2025 года предусматривает около триллиона гривен на социальную защиту населения. Из этой суммы 420 миллиардов гривен выделено из государственного бюджета, а 503 миллиарда гривен ожидается от ЕСВ для Пенсионного фонда.

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Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

По ее словам, в рамках этой суммы была увеличена помощь и поддержка уязвимых категорий граждан по всем направлениям. В первую очередь, это касается защитников, которым государство, среди прочего, "продолжает выплачивать все виды расходов в связи с инвалидностью, по пенсиям, по потере кормильца".

Жолнович добавила, что в этом году ВПЛ продолжают получать финансовую поддержку. В дополнение к выплатам в размере 2 000 и 3 000 гривен, для них введена новая программа – компенсация затрат на аренду жилья.

"Мы уже имеем положительные успехи по назначению такой субсидии. Сейчас работаем над упрощением, чтобы людям было удобнее рассчитывать ее стоимость. И возможно, администрировать налоги вместо них, чтобы не было страхов у арендодателей", — сказала министр.

Кроме того, продолжается финансирование программы "Убежище" — предоставление компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц для граждан и покрытие стоимости коммунальных платежей в заведениях, где проживают переселенцы.

Напомним, Минразвития получило дополнительные 2 миллиарда гривен для программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ в рамках "Восстановления". Выплаты по жилищным сертификатам уже начали поступать, что позволит более 1300 семьям приобрести новые дома.

Сейчас около 1,2 млн ВПЛ в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание. Эта кризисная выплата предоставляется украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и переехали жить в другие регионы страны.