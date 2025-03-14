Бюджет 2025 року передбачає майже трильйон на фінансування соціальної сфери – Мінсоцполітики

Бюджет 2025 року передбачає близько трильйона гривень на соціальний захист населення. З цієї суми 420 мільярдів гривень виділено з державного бюджету, а 503 мільярди гривень очікується від ЄСВ для Пенсійного фонду.

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Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

За її словами в межах цієї суми було збільшено допомогу і підтримку вразливих категорій громадян за всіма напрямками. В першу чергу це стосується захисників, яким держава, серед іншого, "продовжує виплачувати всі види видатків у зв'язку з інвалідністю, по пенсіях, по втраті годувальника".

Жолнович додала, що цього року ВПО продовжують отримувати фінансову підтримку. На додаток до виплат у розмірі 2 000 та 3 000 гривень, для них запроваджено нову програму – компенсацію витрат на оренду житла.

"Ми вже маємо позитивні успіхи з призначення такої субсидії. Зараз працюємо над спрощенням, щоб людям було зручніше розраховувати її вартість. І можливо, адмініструвати податки замість них, щоби не було страхів в орендодавців", - сказала міністр.

Окрім того, продовжується фінансування програми "Прихисток" - надання компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб для громадян і покриття вартості комунальних платежів у тих закладах, де мешкають переселенці.

Нагадаємо, Мінрозвитку отримало додаткові 2 мільярди гривень для програми компенсацій за втрачене житло для ВПО в рамках “єВідновлення”. Виплати за житловими сертифікатами вже почали надходити, що дозволить понад 1300 родинам придбати нові оселі.

Наразі близько 1,2 млн ВПО в Україні отримують фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. Ця кризова виплата надається українцям, які через війну змушені були залишити свої домівки і переїхали жити в інші регіони країни.