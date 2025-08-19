Запланована подія 2

Бывший коммерческий директор WOG и эксчлен наблюдательного совета ОПЗ перешел в "Укрнафту"

Укрнафта
Укрнафта назначила нового коммерческого директора

Пост коммерческого директора в "Укрнафте" занял Владислав Войтенко, ранее исполнявший аналогичные обязанности в компании WOG.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили источники "НефтеРынка" в компании и подтвердил сам Войтенко.

Отмечается, что Татьяна Сидоренко, которая сейчас исполняет обязанности коммерческого директора "Укрнафты", станет заместителем Владислава Войтенко.

Она стала и.о. коммерческого директора "Укрнафта" после того, как Сергей Федоренко покинул компанию и перешел на аналогичную должность в "Нафтогазе".

Что известно о Владиславе Войтенко

Владислав Войтенко семь лет работал в WOG: с 2010 года по 2017 год, в том числе с 2013 года был коммерческим директором компании.

В 2022 году Войтенко присоединился к государственной "Укртранснафте", заменив должности первого заместителя генерального директора Андрея Пасишника.

Владислав Войтенко. Фото: НефтаРынок
Владислав Войтенко. Фото: НефтаРынок

Ранее "Укрнафта" объявила о реализации масштабных проектов в сфере энергетики. Компания планирует к 2026 г. ввести в эксплуатацию шесть объектов газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью 420 МВт, а также построить энергоустановку комбинированного производства электроэнергии, тепла и холода (CCHP) на 250 МВт.

Автор:
Татьяна Бессараб