Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Колишній комерційний директор WOG і ексчлен наглядової ради ОПЗ перейшов в "Укрнафту"

"Укрнафта"
"Укрнафта" призначила нового комерційного директора/ukrnafta.com

Посаду комерційного директора в "Укрнафті" обійняв Владислав Войтенко, який раніше виконував аналогічні обов'язки в компанії WOG.

Як пише Delo.ua, про це повідомили джерела "НафтоРинку" в компанії і підтвердив сам Войтенко.

Зазначається, що Тетяна Сидоренко, яка зараз виконує обов'язки комерційного директора "Укрнафти", стане заступницею Владислава Войтенка.

Вона стала в.о. комерційного директора "Укрнафта" після того, як Сергій Федоренко залишив компанію і перейшов на аналогічну посаду в "Нафтогазі".

Що відомо про Владислава Войтенка 

Владислав Войтенко сім років працював у WOG: з 2010 року до 2017 року, зокрема з 2013 року був комерційним директором компанії.

2022 році Войтенко доєднався до державної "Укртранснафти", замінивши на посаді посади першого заступника генерального директора Андрія Пасішника.

Фото 2 — Колишній комерційний директор WOG і ексчлен наглядової ради ОПЗ перейшов в "Укрнафту"
Владислав Войтенко. Фото: НафтоРинок

Раніше "Укрнафта" оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.

Автор:
Тетяна Бесараб