Колишній комерційний директор WOG і ексчлен наглядової ради ОПЗ перейшов в "Укрнафту"

Посаду комерційного директора в "Укрнафті" обійняв Владислав Войтенко, який раніше виконував аналогічні обов'язки в компанії WOG.

Як пише Delo.ua, про це повідомили джерела "НафтоРинку" в компанії і підтвердив сам Войтенко.

Зазначається, що Тетяна Сидоренко, яка зараз виконує обов'язки комерційного директора "Укрнафти", стане заступницею Владислава Войтенка.

Вона стала в.о. комерційного директора "Укрнафта" після того, як Сергій Федоренко залишив компанію і перейшов на аналогічну посаду в "Нафтогазі".

Що відомо про Владислава Войтенка

Владислав Войтенко сім років працював у WOG: з 2010 року до 2017 року, зокрема з 2013 року був комерційним директором компанії.

2022 році Войтенко доєднався до державної "Укртранснафти", замінивши на посаді посади першого заступника генерального директора Андрія Пасішника.

Владислав Войтенко. Фото: НафтоРинок

Раніше "Укрнафта" оголосила про реалізацію масштабних проєктів у сфері енергетики. Компанія планує до 2026 року ввести в експлуатацію шість об'єктів газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю 420 МВт, а також побудувати енергоустановку комбінованого виробництва електроенергії, тепла та холоду (CCHP) на 250 МВт.