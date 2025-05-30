Бывший российский актив "Винницабытхим" выставляют на приватизацию: названа стартовая цена

Кабмин утвердил условия продажи государственного пакета акций национализированного предприятия "Винницабытхим" на приватизационном аукционе Предприятие, ранее принадлежавшее российской компании "Невская косметика", будет выставлено на продажу со стартовой ценой более 301,4 миллиона гривен.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как передает Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики.

На электронный аукцион в системе "Прозорро.Продажи" будет выставлено 100% уставного капитала общества, составляющего полный пакет акций. Этот актив включен в список объектов крупной приватизации.

Согласно законодательству, средства от продажи пакета акций на аукционе будут отнесены к государственному бюджету и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Обязанности нового владельца:

сохранить главные виды деятельности компании;

в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и бюджету;

погасить просроченную кредиторскую задолженность, за исключением долгов перед подсанкционными лицами;

не допускать передачу активов компании или самих акций лицам, связанным с государством-агрессором;

гарантировать соблюдение трудовых прав работников, в частности, запрет на увольнение в течение первых шести месяцев;

соблюдать требования экологического законодательства.

Что известно об объекте

ЧАО "Винницабытхим" — один из ведущих производителей бытовой химии в Украине. Винницкий завод имеет 12 промышленных линий. Общая мощность завода позволяет производить 6-7 тыс. тонн стиральных порошков в месяц.

Это предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и его компании "Невская косметика" из Санкт-Петербурга. АРМА получила арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами "Винницабытхим" победило ООО "Крайтекс-Сервис". В апреле 2023 года решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" было одобрено также Антимонопольным комитетом.

Тогда средство стирки "Ушастый нянь", производством которого было известное предприятие, было "украинизировано" и стало "Вухастиком".

В сентябре 2024 года Арма передало "Винницабытхим" в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе. А тот в феврале 2025 года начал подготовку завода к приватизации.