Колишній російський актив "Вінницяпобутхім" виставляють на приватизацію: названа стартова ціна

Кабмін затвердив умови продажу державного пакета акцій націоналізованого підприємства “Вінницяпобутхім” на приватизаційному аукціоні. Підприємство, що раніше належало російській компанії "Невська косметика", буде виставлено на продаж зі стартовою ціною понад 301,4 мільйона гривень.

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Як передає Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки.

На електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі" буде виставлено 100% статутного капіталу товариства, що становить повний пакет акцій. Цей актив включено до переліку об'єктів великої приватизації.

Згідно з законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні буде зараховано до державного бюджету та спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Обов'язки нового власника:

зберегти основні види діяльності підприємства;

впродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

погасити прострочену кредиторську заборгованість, за винятком боргів перед підсанкційними особами;

не допускати передачу активів компанії або самих акцій особам, пов’язаним з державою-агресором;

гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців;

дотримуватись вимог екологічного законодавства.

Що відомо про об'єкт

ПрАТ "Вінницяпобутхім" — одне з провідних виробників побутової хімії в Україні. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Загальна потужність заводу дозволяє виробляти 6−7 тис. тонн пральних порошків на місяць.

Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських і його компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу. АРМА отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами "Вінницяпобутхіму" перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс". У квітні 2023 року рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене також Антимонопольним комітетом.

Тоді засіб прання "Ушастий нянь", виробництвом якого було відоме підприємство, був "українізований" і став "Вухастиком".

У вересні 2024 року АРМА передало "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той у лютому 2025 року розпочав підготовку заводу до приватизації.