Цена нефти на 12 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть снизились в понедельник, 12 октября, из-за ожиданий роста поставок из РФ. Это произошло после заявления Дональда Трампа о договоренности между Украиной и Россией прекратить удары по энергообъектам в рамках соглашения США и Москвы по поводу дизеля.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $103,18 – 1,47% WTI $90,31 – 1,68% Urals $129,17 + 4.23%

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,54 долл., или 1,47% — до 103,18 долл. за баррель. Цена на американскую нефть WTI снизилась на 1,54 долл., или 1,68%, - до 90,31 долл. за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в пятницу Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на рынки США и мира более 300 тыс. тонн дизельного горючего, что эквивалентно 2,25 млн баррелей. По его словам, в ноябре Россия поставит еще 500 тыс. тонн, а впоследствии дополнительно 1 млн тонн.

По данным Международного энергетического агентства, мировое потребление дизельного горючего составляет около 29 млн баррелей в сутки.

В воскресенье Трамп также неожиданно заявил, что Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии .

Учитывая текущие события аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном, повысили свой декабрьский прогноз цены на нефть марки Brent с 85 до 90 долларов за баррель. В своей записке эксперты подчеркнули, что их базовым сценарием остается постепенная адаптация поставок с Ближнего Востока, которая должна снизить цены на сырье.

Однако потенциальная эскалация военного конфликта все еще формирует значительный риск дальнейшего роста стоимости, что отражается в премии за риск на уровне чуть более 20 долларов за баррель.