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Цена нефти на 12 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть снизились в понедельник, 12 октября, из-за ожиданий роста поставок из РФ. Это произошло после заявления Дональда Трампа о договоренности между Украиной и Россией прекратить удары по энергообъектам в рамках соглашения США и Москвы по поводу дизеля.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 октября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$103,18
|– 1,47%
|WTI
|$90,31
|– 1,68%
|Urals
|$129,17
|+ 4.23%
Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,54 долл., или 1,47% — до 103,18 долл. за баррель. Цена на американскую нефть WTI снизилась на 1,54 долл., или 1,68%, - до 90,31 долл. за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, в пятницу Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на рынки США и мира более 300 тыс. тонн дизельного горючего, что эквивалентно 2,25 млн баррелей. По его словам, в ноябре Россия поставит еще 500 тыс. тонн, а впоследствии дополнительно 1 млн тонн.
По данным Международного энергетического агентства, мировое потребление дизельного горючего составляет около 29 млн баррелей в сутки.
В воскресенье Трамп также неожиданно заявил, что Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии .
Учитывая текущие события аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном, повысили свой декабрьский прогноз цены на нефть марки Brent с 85 до 90 долларов за баррель. В своей записке эксперты подчеркнули, что их базовым сценарием остается постепенная адаптация поставок с Ближнего Востока, которая должна снизить цены на сырье.
Однако потенциальная эскалация военного конфликта все еще формирует значительный риск дальнейшего роста стоимости, что отражается в премии за риск на уровне чуть более 20 долларов за баррель.
Напомним, несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать мировой рынок за счет российского дизеля и затишья на европейских биржах, украинский топливный рынок остается под давлением. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют сохранение цен на бензин и дизель ниже психологического предела в 100 грн/л, тогда как сжиженный газ продолжает стремительно дорожать из-за логистических сбоев на юге страны.