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Ціна нафти на 12 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту знизилися в понеділок, 12 жовтня, через очікування зростання поставок із РФ. Це сталося після заяви Дональда Трампа про домовленість між Україною та Росією припинити удари по енергооб'єктах у межах угоди США й Москви щодо дизелю.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 12 жовтня
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$103,18
|- 1,47%
|WTI
|$90,31
|- 1,68%
|Urals
|$129,17
|+ 4.23%
Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,54 дол., або 1,47%, — до 103,18 дол. за барель. Ціна на американську нафту WTI знизилася на 1,54 дол., або 1,68%, — до 90,31 дол. за барель.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, у п’ятницю Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки США та світу понад 300 тис. тонн дизельного пального, що еквівалентно 2,25 млн барелів. За його словами, у листопаді Росія поставить ще 500 тис. тонн, а згодом — додатково 1 млн тонн.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, світове споживання дизельного пального становить близько 29 млн барелів на добу.
У неділю Трамп також несподівано заявив, що Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир’я.
З огляду на поточні події аналітики Goldman Sachs на чолі з Дааном Струйвеном підвищили свій грудневий прогноз ціни на нафту марки Brent з 85 до 90 доларів за барель. У своїй записці експерти підкреслили, що їхнім базовим сценарієм залишається поступова адаптація поставок з Близького Сходу, яка зрештою має знизити ціни на сировину.
Проте потенційна ескалація військового конфлікту все ще формує значний ризик подальшого зростання вартості, що наразі відображається у премії за ризик на рівні трохи більше 20 доларів за барель.
Нагадаємо, попри намагання Вашингтона стабілізувати світовий ринок за рахунок російського дизелю та затишшя на європейських біржах, український паливний ринок залишається під тиском. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують збереження цін на бензин та дизель нижче психологічної межі у 100 грн/л, тоді як скраплений газ продовжує стрімко дорожчати через логістичні збої на півдні країни.