Ціна нафти на 12 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 12 жовтня, через очікування зростання поставок із РФ. Це сталося після заяви Дональда Трампа про домовленість між Україною та Росією припинити удари по енергооб'єктах у межах угоди США й Москви щодо дизелю.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 12 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $103,18 - 1,47% WTI $90,31 - 1,68% Urals $129,17 + 4.23%

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,54 дол., або 1,47%, — до 103,18 дол. за барель. Ціна на американську нафту WTI знизилася на 1,54 дол., або 1,68%, — до 90,31 дол. за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у п’ятницю Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки США та світу понад 300 тис. тонн дизельного пального, що еквівалентно 2,25 млн барелів. За його словами, у листопаді Росія поставить ще 500 тис. тонн, а згодом — додатково 1 млн тонн.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світове споживання дизельного пального становить близько 29 млн барелів на добу.

У неділю Трамп також несподівано заявив, що Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир’я.

З огляду на поточні події аналітики Goldman Sachs на чолі з Дааном Струйвеном підвищили свій грудневий прогноз ціни на нафту марки Brent з 85 до 90 доларів за барель. У своїй записці експерти підкреслили, що їхнім базовим сценарієм залишається поступова адаптація поставок з Близького Сходу, яка зрештою має знизити ціни на сировину.

Проте потенційна ескалація військового конфлікту все ще формує значний ризик подальшого зростання вартості, що наразі відображається у премії за ризик на рівні трохи більше 20 доларів за барель.