Цены на топливо 7 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 7 сентября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 85,99 грн (+82 коп) А-95 82,22 грн (+22 коп.) А-92 77,86 грн (+78 коп.) ДТ 92,63 грн (+23 коп.) Газ 43,41 грн (+3 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 88,90 85,90 95,90 44,90 UPG 83,90 81,90 92,90 43,90 WOG 88,90 85,90 95,90 45,50 УКРНАФТА 83,90 80,90 78,90 90,90 42,90 SOCAR 88,90 85,90 96,90 44,47 AMIC 83,92 80,93 90,99 42,55 БРСМ-Нафта 79,76 89,17 41,78

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.