Цена нефти на 7 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в понедельник, 7 сентября, продолжили расти и приближаются к $100 за баррель после новых ударов США и Ирана по танкерам, проходящим через Ормузский пролив и других районах, что усилило беспокойство по поводу длительных перебоев со снабжением с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 7 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $97,07 + 0,8% WTI $92,28 + 0,8% Urals $84,85 + 4.73%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 0,82%, до 97,07 доллара США за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 92,28 доллара США за баррель, что на 80 центов, или 0,87% больше, чем раньше.

На прошлой неделе нефть Brent подорожала на 7,8%, а цена на WTI выросла почти на 10% после того, как США и Иран возобновили атаки и повлекли за собой сокращение транспортировки нефти через Ормузский пролив, через который ранее осуществлялась пятая часть мировых поставок.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором удорожания стал новый виток напряженности и возобновления активных военных действий между США и Ираном, что усилило обеспокоенность рынка по поводу возможных сбоев в поставке сырья с Ближнего Востока.

В субботу американские силы ударили по трем иранским нефтяным танкерам, один из которых находился у острова Харк – ключевого центра экспорта иранской нефти. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил об атаках на три танкера в Ормузском проливе и еще три американских судна.

На этом фоне движение через Ормуз резко сократилось. За последние 10 дней через пролив в среднем проходили только 10 грузовых судов в сутки – это минимум с мая.

До нынешней эскалации через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти. В Иране также заявили, что в ближайшие дни объявят ограниченную зону за пределами пролива.

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