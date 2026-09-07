Ціна нафти на 7 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у понеділок, 7 вересня, продовжили зростати та наближаються до $100 за барель після нових ударів США та Ірану по танкерам, які проходять через Ормузьку протоку та інших районах, що посилило занепокоєння щодо тривалих перебоїв з постачанням з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 7 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $97,07 + 0,8% WTI $92,28 + 0,8% Urals $84,85 + 4.73%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 79 центів, або 0,82%, до 97,07 долара США за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 92,28 долара США за барель, що на 80 центів, або 0,87%, більше, ніж раніше.

Минулого тижня нафта Brent здорожчала на 7,8%, а ціна на WTI зросла майже на 10% після того, як США та Іран відновили атаки та спричинили скорочення транспортування нафти через Ормузьку протоку, через яку раніше здійснювалася п'ята частина світових поставок.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником подорожчання став новий виток напруженості та відновлення активних воєнних дій між США та Іраном, що посилило занепокоєння ринку щодо можливих збоїв у постачанні сировини з Близького Сходу.

У суботу американські сили вдарили по трьох іранських нафтових танкерах, один із яких знаходився біля острова Харк - ключового центру експорту іранської нафти. У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про атаки на три танкери в Ормузькій протоці і ще три американські судна.

На цьому тлі рух через Ормуз різко скоротився. За останні 10 днів через протоку в середньому проходили лише 10 вантажних суден на добу – це мінімум із травня.

До нинішньої ескалації через Ормузьку протоку проходило близько п'ятої частини світових постачань нафти. В Ірані також заявили, що найближчими днями оголосять обмежену зону за межами протоки.

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