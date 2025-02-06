Чешский миллиардер Даниэл Кретинский планирует выкупить Metro и вывести компанию с биржи

EP Global Commerce (EPGC), принадлежащая чешскому миллиардеру Даниэлу Кретинскому, объявила о намерении выкупить международного ритейлера Metro AG и вывести компанию с биржи.

Об этом говорится в заявлениях компаний EPGC и Metro.

Соответствующее соглашение между EPGC и руководством Metro AG подтверждает совместные обязательства по реализации долгосрочной стратегии компании, предусматривающей инвестиции в рост и стабильность бизнеса.

Согласно договоренностям, EPGC и Metro согласовали ключевые вопросы сохранения менеджмента, корпоративного управления и направлений деятельности компании.

Кроме того, соглашение содержит положения, гарантирующие права работников Metro, в частности, обязательства сохранить штаб-квартиру в Дюссельдорфе, а также соблюдение действующих коллективных договоров и принципов совместного принятия решений.

EPGC официально объявила о публичном предложении выкупа всех акций Metro, еще не находящихся в ее собственности, по цене 5,33 евро как за обычную, так и за привилегированную акцию. Предлагаемая стоимость акций предусматривает существенную премию по сравнению с текущей рыночной ценой и средневзвешенными показателями последних месяцев.

В то же время, правление и наблюдательный совет Metro считают, что эта сумма не в полной мере отражает долгосрочный потенциал компании в рамках ее стратегии sCore.

Известно, что EPGC уже владеет 49,99% акций Metro, в то время как другие крупные акционеры, включая BC Equities GmbH & Co. KG, Beisheim Holding GmbH и Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH контролируют еще 24,99% капитала компании. Они выразили понимание планов EPGC по выкупу, но подписали отдельное соглашение, по которому не будут продавать свои акции в рамках этого предложения.

Удаление Metro из листинга

Сообщается, что процесс извлечения Metro из листинга не будет предусматривать минимальный порог принятия предложения и будет осуществляться в соответствии с законодательством Германии.

После утверждения Федеральным органом финансового надзора Германии (BaFin) соответствующий документ будет опубликован, а приём заявок на продажу акций начнется, вероятно, в марте 2025 года.

Правление Metro обязалось подать заявку на исключение акций компании из биржевого списка в этот период.

После завершения процесса акции Metro больше не будут допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже или других регулируемых рынках, что также снимет с компании ряд обязательств по финансовой отчетности и публикациям для инвесторов.

Согласно релизу, EPGC также рассматривает возможность дальнейшей реорганизации Metro после завершения процедуры выкупа, что может предусматривать структурные изменения в соответствии с немецким законодательством об акционерных обществах.

Напомним, в начале полномасштабной войны украинская сеть центров оптовой торговли, работающих под брендом Metro Cash&Carry, выступила против позиции немецкой компании Metro AG и потребовала прекратить работу сети гипермаркетов на территории России.