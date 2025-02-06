Чеський мільярдер Даніел Кретінський планує викупити Metro та вивести компанію з біржі

EP Global Commerce (EPGC), що належить чеському мільярдеру Даніелу Кретінському, оголосила про намір викупити міжнародного ритейлера Metro AG та вивести компанію з біржі.

Про це йдеться у заявах компаній EPGC та Metro.

Відповідна угода між EPGC та керівництвом Metro AG підтверджує спільні зобов’язання щодо реалізації довгострокової стратегії компанії, яка передбачає інвестиції у зростання та стабільність бізнесу.

Згідно з домовленостями, EPGC та Metro узгодили ключові питання щодо збереження менеджменту, корпоративного управління та напрямків діяльності компанії.

Крім того, угода містить положення, що гарантують права працівників Metro, зокрема зобов’язання зберегти штаб-квартиру в Дюссельдорфі, а також дотримання чинних колективних договорів та принципів спільного ухвалення рішень.

EPGC офіційно оголосила про публічну пропозицію викупу всіх акцій Metro, які ще не знаходяться у її власності, за ціною 5,33 євро як за звичайну, так і за привілейовану акцію. Запропонована вартість акцій передбачає суттєву премію порівняно з поточною ринковою ціною та середньозваженими показниками останніх місяців.

Водночас правління та наглядова рада Metro вважають, що ця сума не повною мірою відображає довгостроковий потенціал компанії у межах її стратегії sCore.

Відомо, що EPGC вже володіє 49,99% акцій Metro, тоді як інші великі акціонери, включаючи BC Equities GmbH & Co. KG, Beisheim Holding GmbH та Palatin Verwaltungsgesellschaft mbH, контролюють ще 24,99% капіталу компанії. Вони висловили розуміння щодо планів EPGC з викупу, але підписали окрему угоду, за якою не продаватимуть свої акції у межах цієї пропозиції.

Вилучення Metro з лістингу

Повідомляється, що процес вилучення Metro з лістингу не передбачатиме мінімального порога прийняття пропозиції та буде здійснюватися відповідно до законодавства Німеччини.

Після затвердження Федеральним органом фінансового нагляду Німеччини (BaFin) відповідний документ буде опубліковано, а прийом заявок на продаж акцій розпочнеться, ймовірно, у березні 2025 року.

Правління Metro зобов’язалося подати заявку на виключення акцій компанії з біржового списку у цей період.

Після завершення процесу акції Metro більше не будуть допущені до торгів на Франкфуртській фондовій біржі або інших регульованих ринках, що також зніме з компанії низку зобов’язань щодо фінансової звітності та публікацій для інвесторів.

Згідно з релізом, EPGC також розглядає можливість подальшої реорганізації Metro після завершення процедури викупу, що може передбачати структурні зміни відповідно до німецького законодавства про акціонерні товариства.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни українська мережа центрів оптової торгівлі, що працюють під брендом Metro Cash&Carry, виступила проти позиції німецької компанії Metro AG і вимагала припинити роботу мережі гіпермаркетів на території Росії.