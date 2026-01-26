Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Действия контрразведки СБУ существенно снижают эффективность ракетных ударов россиян – эксперт

контрразведка СБУ
Контрразведка сегодня является одним из ключевых и эффективных звеньев СБУ, считает Алексей Курпас. / СБУ

Благодаря профессиональным действиям контрразведки Службы безопасности Украины существенно снижается эффективность ракетных ударов противника. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Комментируя серию недавних задержаний наводчиков в разных регионах, эксперт отметил, что именно работа контрразведки СБУ не дает врагу корректировать точность обстрелов и делает их менее эффективными. "Без этой работы, без действий контрразведки, удары рф были бы в разы более болезненными. Всего за время полномасштабной войны СБУ разоблачила около 130 агентурных сетей, в которые входило почти 600 российских агентов. Важно, что служба не ограничивается ликвидацией отдельных звеньев, а системно разрушает целые сети. Это не оставляет врагу возможности быстро восстанавливать разведывательные каналы ни в тыловых, ни в прифронтовых регионах", – подчеркнул Курпас.

Эксперт подчеркивает, что контрразведка сегодня является одним из ключевых и эффективных звеньев СБУ, системно переигрывающих российские спецслужбы. "Речь идет не об единичных успехах, а о выстроенной модели работы на опережение. Подавляющее большинство задержаний происходит превентивно – еще до того, как агент успевает реализовать диверсию или передать врагу критически важные данные" подчеркивает Курпас.

"Отдельно стоит отметить кадровые изменения в руководстве СБУ. Назначение первым заместителем председателя Службы Александра Поклада означает дальнейшее усиление именно контрразведывательного направления" резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия не смогла провести доразведку в месте удара "Орешником" во Львовской области: двое агентов были задержаны контрразведкой СБУ "на горячем". Кроме того, в Киеве на днях СБУ задержала российскую агентку, которая должна была зафиксировать, какое состояние ТЭЦ после обстрелов и куда лучше бить в следующий раз. Также стало известно о задержании корректировщика ФСБ, который помогал бомбить Славянск, и агентов, пытавшихся сжечь военную технику в Киеве, а также ряд других пособников врага.