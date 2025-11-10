- Категория
Дешевое первичное жилье вызывает подозрение: почему сейчас невозможно падение цен
Украинский рынок новостроек характеризуется постоянным ростом цен, и в ближайшее время тенденция будет сохраняться. Об этом в один голос говорили девелоперы на LUN Conference 2025, ежегодно проходящей в Киеве. Объясняют это рядом причин, основными из которых является меньшее количество новых проектов и высокие риски.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.
На рынке сейчас формируется ситуация, приводящая к повышению цен на объекты первичной недвижимости, говорят застройщики и эксперты.
Основная из них состоит в том, что вводят в эксплуатацию больше проектов, чем строят. Дефицит нового строительства не удовлетворяет спрос, поэтому повышают цены.
Еще одно препятствие на рынке – дефицит рабочей силы, особенно профессиональной, из-за чего застройщик должен повышать ставку тем, кто есть. Кроме зарплат выросла стоимость строительных материалов.
И, наконец, отсутствие проектного финансирования. Банки не кредитуют застройщиков, а инвесторы, покупавшие квартиры на ранних этапах, практически исчезли.
Основатель KAN Development Игорь Никонов отмечает, что низкая цена сейчас невозможна и должна настораживать: есть вероятность того, что такой проект просто недостроят.
С этим согласен и СЕО девелоперской компании РИЭЛ Ростислав Мельник.
"Если кто-то продает слишком дешево – это сигнал, что у компании нет ресурса. Риск недостроя резко растет", - говорит он.
Игорь Гуда (Креатор-Буд) отметил, что себестоимость выросла до 30%, поэтому строить и продавать в Киеве дешевле, чем за $1500 за квадратный метр — экономически невозможно.
Сергей Пилипенко (группа компаний Ковальская) добавил, что рынок живет только благодаря довоенным проектам:
"На каждые пять сданных объектов приходится один новый старт. Предложение падает, и через несколько лет это создаст дефицит, который автоматически потянет цены вверх", - говорит застройщик.
Александр Овчаренко (Standard One) объяснил, что новые старты сдерживают разрыв между себестоимостью и рыночной ценой:
"Когда себестоимость растет быстрее, чем цена продажи – девелоперы вынуждены откладывать новые проекты. Это будущий дефицит".
Евгений Фаворов (Украинская ассоциация девелоперов) подчеркнул:
"Сегодня в Украине объемы сданного жилья выше, чем объемы новых стартов. Мы стоим на пороге дефицита, особенно в Киеве. Во Львове баланс немного лучше, поэтому давление на цены будет более мягким".
Фаза структурного дефицита
Участники встречи убеждены, что украинская первичка входит в фазу структурного дефицита предложения. Причина – нехватка финансирования на ранних этапах.
Практически исчезли портфельные инвесторы, ранее покупавшие большое количество объектов на стадии котлована. Банки не выдают ипотеку, а государственная программа «Еселя» действует уже на поздних стадиях строительства.
Поэтому девелоперы должны финансировать проекты на начальных стадиях за собственные средства, что не под силу новым и меньшим игрокам.
Что это значит для покупателей
Покупателям следует приготовиться, что цены будут только расти. Их рост будет зависеть от запуска новых проектов.
Также эксперты отметили сокращение предложения, особенно в крупных городах. Основными же критериями выбора нового жилья становятся надежность и финансовая способность застройщика.
Напомним, в Украине спрос на первичное жилье достигает всего 20% от довоенного уровня.