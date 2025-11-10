Дешевое первичное жилье вызывает подозрение: почему сейчас невозможно падение цен

Украинский рынок новостроек характеризуется постоянным ростом цен, и в ближайшее время тенденция будет сохраняться. Об этом в один голос говорили девелоперы на LUN Conference 2025, ежегодно проходящей в Киеве. Объясняют это рядом причин, основными из которых является меньшее количество новых проектов и высокие риски.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

На рынке сейчас формируется ситуация, приводящая к повышению цен на объекты первичной недвижимости, говорят застройщики и эксперты.

Основная из них состоит в том, что вводят в эксплуатацию больше проектов, чем строят. Дефицит нового строительства не удовлетворяет спрос, поэтому повышают цены.

Еще одно препятствие на рынке – дефицит рабочей силы, особенно профессиональной, из-за чего застройщик должен повышать ставку тем, кто есть. Кроме зарплат выросла стоимость строительных материалов.

И, наконец, отсутствие проектного финансирования. Банки не кредитуют застройщиков, а инвесторы, покупавшие квартиры на ранних этапах, практически исчезли.

Основатель KAN Development Игорь Никонов отмечает, что низкая цена сейчас невозможна и должна настораживать: есть вероятность того, что такой проект просто недостроят.

ЛУН: средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке

С этим согласен и СЕО девелоперской компании РИЭЛ Ростислав Мельник.

"Если кто-то продает слишком дешево – это сигнал, что у компании нет ресурса. Риск недостроя резко растет", - говорит он.

Игорь Гуда (Креатор-Буд) отметил, что себестоимость выросла до 30%, поэтому строить и продавать в Киеве дешевле, чем за $1500 за квадратный метр — экономически невозможно.

ЛУН: средние цены на первичке, цены за квадратный метр

Сергей Пилипенко (группа компаний Ковальская) добавил, что рынок живет только благодаря довоенным проектам:

"На каждые пять сданных объектов приходится один новый старт. Предложение падает, и через несколько лет это создаст дефицит, который автоматически потянет цены вверх", - говорит застройщик.

Александр Овчаренко (Standard One) объяснил, что новые старты сдерживают разрыв между себестоимостью и рыночной ценой:

"Когда себестоимость растет быстрее, чем цена продажи – девелоперы вынуждены откладывать новые проекты. Это будущий дефицит".

Евгений Фаворов (Украинская ассоциация девелоперов) подчеркнул:

"Сегодня в Украине объемы сданного жилья выше, чем объемы новых стартов. Мы стоим на пороге дефицита, особенно в Киеве. Во Львове баланс немного лучше, поэтому давление на цены будет более мягким".

Фаза структурного дефицита

Участники встречи убеждены, что украинская первичка входит в фазу структурного дефицита предложения. Причина – нехватка финансирования на ранних этапах.

Практически исчезли портфельные инвесторы, ранее покупавшие большое количество объектов на стадии котлована. Банки не выдают ипотеку, а государственная программа «Еселя» действует уже на поздних стадиях строительства.

ЛУН: средний первый взнос по селу на самую дешевую квартиру на первичном рынке

Поэтому девелоперы должны финансировать проекты на начальных стадиях за собственные средства, что не под силу новым и меньшим игрокам.

Что это значит для покупателей

Покупателям следует приготовиться, что цены будут только расти. Их рост будет зависеть от запуска новых проектов.

Также эксперты отметили сокращение предложения, особенно в крупных городах. Основными же критериями выбора нового жилья становятся надежность и финансовая способность застройщика.

Напомним, в Украине спрос на первичное жилье достигает всего 20% от довоенного уровня.