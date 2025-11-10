Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дешеве первинне житло викликає підозру: чому зараз неможливе падіння цін

нерухомість первинний ринок будинок девелопер
Експерти пояснили, чому в Україні дороге житло і чи чекати на зміни / Freepik

Український ринок новобудов характеризується невпинним зростанням цін, і найближчим часом тенденція буде зберігатись.  Про це в один голос говорили девелопери на LUN Conference 2025, яка щороку проходить у Києві. Пояснюють це низкою причин, основними з яких є менша кількість нових проєктів та високі ризики. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

На ринку зараз формується ситуація, що призводить до підвищення цін на об`єкти первинної нерухомості, говорять забудовники та експерти. 

Основна з них полягає в тому, що вводять в експлуатацію більше проєктів, аніж будують.  Дефіцит нового будівництва не задовольняє попит, через це підвищують ціни. 

Ще одна перешкода на ринку - дефіцит робочої сили, особливо фахової, через що забудовник мусить підвищувати ставку тим, хто є. Окрім зарплат, зросла вартість будівельних матеріалів. 

І, нарешті, відсутність проєктного фінансування. Банки не кредитують забудовників, а інвестори, які купували квартири на ранніх етапах, практично зникли.

Засновник KAN Development Ігор Ніконов наголошує, що низька ціна зараз неможлива і має насторожувати: є ймовірність, що такий проєкт просто недобудують. 

Фото 2 — Дешеве первинне житло викликає підозру: чому зараз неможливе падіння цін
ЛУН: середня ціна однокімнатної квартири на первинному ринку

З цим погоджується і СЕО девелоперської компанії РІЕЛ Ростислав Мельник.

“Якщо хтось продає надто дешево — це сигнал, що в компанії немає ресурсу. Ризик недобудови різко зростає”, - говорить він. 

Ігор Гуда (“Креатор-Буд”) відзначив, що собівартість зросла до 30%, тому будувати та продавати в Києві дешевше, ніж за $1500 за квадратний метр — економічно неможливо.

Фото 3 — Дешеве первинне житло викликає підозру: чому зараз неможливе падіння цін
ЛУН: середні ціни на первинці, ціни за квадратний метр

Сергій Пилипенко (група компаній “Ковальська”) додав, що ринок живе лише завдяки довоєнним проєктам:

“На кожні п’ять зданих об’єктів припадає лише один новий старт. Пропозиція падає, і за кілька років це створить дефіцит, який автоматично потягне ціни вгору”, - говорить забудовник. 

Олександр Овчаренко (Standard One) пояснив, що нові старти стримує розрив між собівартістю і ринковою ціною:

“Коли собівартість зростає швидше, ніж ціна продажу — девелопери змушені відкладати нові проєкти. Це майбутній дефіцит”.

Євген Фаворов (Українська асоціація девелоперів) підкреслив:

“Сьогодні в Україні обсяги зданого житла вищі, ніж обсяги нових стартів. Ми стоїмо на порозі дефіциту, особливо в Києві. У Львові баланс трохи кращий, тому тиск на ціни буде м’якшим”.

Фаза структурного дефіциту

Учасники зустрічі переконані, що українська первинка входить у фазу структурного дефіциту пропозиції. Причина — брак фінансування на ранніх етапах.

Практично зникли портфельні інвестори, які раніше купували велику кількість об'єктів на стадії котловану. Банки не видають іпотеку, а державна програма «єОселя» діє вже на пізніх стадіях будівництва.

Фото 4 — Дешеве первинне житло викликає підозру: чому зараз неможливе падіння цін
ЛУН: середній перший внесок по єОселі на найдешевшу квартиру на первинному ринку

Через це девелопери мусять фінансувати проєкти на початкових стадіях за власний кошт, що не під силу новим та меншим гравцям. 

Що це означає для покупців

Покупцям варто приготуватись, що ціни будуть лише зростати. Їх ріст буде залежати від запуску нових проєктів. 

Також експерти зазначили скорочення пропозиції, особливо у великих містах. А основними критеріями вибору нового житла стають надійність та фінансова спроможність забудовника. 

Нагадаємо, в Україні попит на первинне житло сягає лише 20% від довоєнного рівня. 

Автор:
Ярослава Тюпка