Дешеве первинне житло викликає підозру: чому зараз неможливе падіння цін

Український ринок новобудов характеризується невпинним зростанням цін, і найближчим часом тенденція буде зберігатись. Про це в один голос говорили девелопери на LUN Conference 2025, яка щороку проходить у Києві. Пояснюють це низкою причин, основними з яких є менша кількість нових проєктів та високі ризики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

На ринку зараз формується ситуація, що призводить до підвищення цін на об`єкти первинної нерухомості, говорять забудовники та експерти.

Основна з них полягає в тому, що вводять в експлуатацію більше проєктів, аніж будують. Дефіцит нового будівництва не задовольняє попит, через це підвищують ціни.

Ще одна перешкода на ринку - дефіцит робочої сили, особливо фахової, через що забудовник мусить підвищувати ставку тим, хто є. Окрім зарплат, зросла вартість будівельних матеріалів.

І, нарешті, відсутність проєктного фінансування. Банки не кредитують забудовників, а інвестори, які купували квартири на ранніх етапах, практично зникли.

Засновник KAN Development Ігор Ніконов наголошує, що низька ціна зараз неможлива і має насторожувати: є ймовірність, що такий проєкт просто недобудують.

ЛУН: середня ціна однокімнатної квартири на первинному ринку

З цим погоджується і СЕО девелоперської компанії РІЕЛ Ростислав Мельник.

“Якщо хтось продає надто дешево — це сигнал, що в компанії немає ресурсу. Ризик недобудови різко зростає”, - говорить він.

Ігор Гуда (“Креатор-Буд”) відзначив, що собівартість зросла до 30%, тому будувати та продавати в Києві дешевше, ніж за $1500 за квадратний метр — економічно неможливо.

ЛУН: середні ціни на первинці, ціни за квадратний метр

Сергій Пилипенко (група компаній “Ковальська”) додав, що ринок живе лише завдяки довоєнним проєктам:

“На кожні п’ять зданих об’єктів припадає лише один новий старт. Пропозиція падає, і за кілька років це створить дефіцит, який автоматично потягне ціни вгору”, - говорить забудовник.

Олександр Овчаренко (Standard One) пояснив, що нові старти стримує розрив між собівартістю і ринковою ціною:

“Коли собівартість зростає швидше, ніж ціна продажу — девелопери змушені відкладати нові проєкти. Це майбутній дефіцит”.

Євген Фаворов (Українська асоціація девелоперів) підкреслив:

“Сьогодні в Україні обсяги зданого житла вищі, ніж обсяги нових стартів. Ми стоїмо на порозі дефіциту, особливо в Києві. У Львові баланс трохи кращий, тому тиск на ціни буде м’якшим”.

Фаза структурного дефіциту

Учасники зустрічі переконані, що українська первинка входить у фазу структурного дефіциту пропозиції. Причина — брак фінансування на ранніх етапах.

Практично зникли портфельні інвестори, які раніше купували велику кількість об'єктів на стадії котловану. Банки не видають іпотеку, а державна програма «єОселя» діє вже на пізніх стадіях будівництва.

ЛУН: середній перший внесок по єОселі на найдешевшу квартиру на первинному ринку

Через це девелопери мусять фінансувати проєкти на початкових стадіях за власний кошт, що не під силу новим та меншим гравцям.

Що це означає для покупців

Покупцям варто приготуватись, що ціни будуть лише зростати. Їх ріст буде залежати від запуску нових проєктів.

Також експерти зазначили скорочення пропозиції, особливо у великих містах. А основними критеріями вибору нового житла стають надійність та фінансова спроможність забудовника.

Нагадаємо, в Україні попит на первинне житло сягає лише 20% від довоєнного рівня.