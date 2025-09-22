Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на первинне житло сягає лише 20% від довоєнного рівня: експерт пояснила справжню причину

нерухомість первинна нерухомість житло
В Україні забудовники не можуть похвалитись високими темпами будівництва / Freepik

Станом на зараз, на первинному ринку річний попит становить приблизно 20% від довоєнного показника, тобто 2021 року. Влітку цей показник становив менш ніж 15%. Причина криється не лише у геополітичній ситуації, а й низьких темпах будівництва.

Про це у коментарі для Delo.ua розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. 

За словам експертки, після складного літа почався бізнес-сезон, і продажі активно нарощуються. Але це все одно дуже низькі показники. Як зазначає Вікторія Берещак, ринок просів через низку обставин, основними з яких є реальні темпи будівництва і введення в експлуатацію.

“Середньозважені затримки по ринку сягають нині 18-24 місяці. Це стосується будь-якого житлового комплексу. До тієї дати, що вам обіцяють, треба додати півтора року. До війни цей показник становив 6-12 місяців. Це не мотивує людей нести гроші у відділ продажів", - говорить у коментарі Delo.ua Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості.

Наступний момент - психологічний. Люди весь час перебувають на гойдалках подій у світі та на фронті, що призводить до нестабільності попиту на житло. Наприклад, він традиційно зменшується в періоди енергетичного терору.

За даними експертів ринку, найбільшим попитом на первинному ринку користуються однокімнатні квартири площею 45-50 кв. м. Термін експозиції такого житла зазвичай удвічі менший, ніж усього іншого (півтора-три місяці проти 3-6 місяців).

“У будь-якому випадку покупець є. Але він вибірково поміркований. Віднесе гроші туди, де впевнений, що це ліквідний продукт”, - говорить Вікторія Берещак.

Нагадаємо, у серпні аналітики нерухомості відзначили зростання попиту на первинне житло та розповіли, в яких регіонах з'явились нові будинки. 

Автор:
Ярослава Тюпка