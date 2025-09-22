Спрос на первичное жилье составляет всего 20% от довоенного уровня: эксперт объяснила истинную причину

По состоянию на данный момент, на первичном рынке годовой спрос составляет примерно 20% от довоенного показателя, то есть 2021 года. Летом этот показатель был менее 15%. Причина кроется не только в геополитической ситуации, но и в низких темпах строительства.

Об этом в комментарии для Delo.ua рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

По словам эксперта, после сложного летнего периода начался бизнес-сезон, и продажи активно наращиваются. Но это все равно очень низкие показатели. Как отмечает Виктория Берещак, рынок просел по ряду обстоятельств, основными из которых являются реальные темпы строительства и ввода в эксплуатацию.

"В среднем задержки по рынку составляют сейчас 18-24 месяца. Это касается любого жилищного комплекса. К той дате, что вам обещают, нужно добавить полтора года. До войны этот показатель составлял 6-12 месяцев. Это не мотивирует людей нести деньги в отдел продаж", - говорит в комментарии Delo.ua Виктория Берещак.

Следующий момент – психологический. Люди все время находятся на качелях событий в мире и на фронте, что приводит к нестабильности спроса на жилье. К примеру, он традиционно уменьшается в периоды энергетического террора.

По данным экспертов рынка, самым большим спросом на первичном рынке пользуются однокомнатные квартиры площадью 45-50 кв. м. Срок экспозиции такого жилья обычно вдвое меньше, чем всего остального (полтора-три месяца против 3-6 месяцев).

"В любом случае покупатель есть. Но он избирательно умерен. Отнесет деньги туда, где уверен, что это ликвидный продукт", – говорит Виктория Берещак.

Напомним, в августе аналитики недвижимости отметили рост спроса на первичное жилье и рассказали, в каких регионах появились новые дома.