Десятки российских банков перестали выдавать ипотеку из-за убыточности и долгов граждан

Российские финансовые учреждения стали отказываться от выдачи ипотеки населению из-за высоких сопутствующих расходов на программы и связанных с ними рисков. За последние три года количество кредитных организаций, оформляющих жилищные ссуды, сократилось более чем на 13% — с 249 до 216 учреждений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

С ипотечного рынка ушли 33 малых и средних банка, при этом финучреждения не закрылись и продолжают работать по другим направлениям. Аналитик компании "Финам" Игорь Додонов отметил, что небольшим кредиторам все труднее конкурировать с крупными игроками: чтобы привлечь вкладчиков, они вынуждены предлагать более высокие ставки по депозитам, которые автоматически закладываются в стоимость кредитов.

Это уменьшает возможность выгодных условий по рыночной ипотеке, а по госпрограммам, на которые приходится более 50% всех выдачей, банки получают недостаточно прибыли. В результате, на 10 ведущих игроков приходится около 90–95% новых выдач.

Просроченные долги и ограничения для заемщиков

Дополнительным риском стал стремительный рост просроченной задолженности. По словам Евгения Шавнева из ГК "Флип", по состоянию на 1 сентября 2026 года россияне задержали выплаты по ипотеке на 267 миллиардов рублей. Поскольку закон требует формирования обязательных резервов на случай невозврата средств, небольшим банкам сложно выделять на это дополнительные финансы.

Директор по аналитике "Инго Банка" Василий Кутьин предупредил, что главным следствием выхода финучреждений станет сокращение выбора для заемщиков, а оставшиеся кредиторы могут ужесточить требования к первому взносу, подтверждению доходов и пакету документов.

По словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, сильнее всего это будет ощущаться в небольших городах и отдаленных территориях, где предложений изначально было меньше.

Ведущая аналитика Freedom Global Наталья Мильчакова подчеркнула, что сокращение количества игроков не означает автоматического скачка базовых ставок, поскольку они зависят от ключевой ставки регулятора, стоимости вкладов и условий госпрограмм, однако расходы клиентов могут возрасти из-за навязывания дополнительных услуг.

По прогнозу независимого экономиста Виктора Мангазеева, к концу 2027 года количество ипотечных банков в РФ сократится до 200, тогда как старшая аналитика "Рыком-Траста" Валерия Попова отметила, что замедлить этот процесс может снижение ключевой ставки ЦБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по итогам 2025 года почти каждый пятый ипотечный заем в России будет закрываться уже после ухода заемщика на пенсию — в возрасте 70–75 лет. При этом средняя продолжительность жизни в РФ составляет 73,4 года, а женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин (78,5 против 68,5 года).