Десятки російських банків припинили видавати іпотеку через збитковість і борги громадян

Російські фінансові установи почали відмовлятися від видачі іпотеки населенню через високі супутні витрати на програми та пов'язані з ними ризики. За останні три роки кількість кредитних організацій, які оформлюють житлові позики, скоротилася більш ніж на 13% — з 249 до 216 установ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

З іпотечного ринку пішли 33 малі та середні банки, при цьому фінустанови не закрилися і продовжують працювати за іншими напрямами. Аналітик компанії "Фінам" Ігор Додонов зазначив, що невеликим кредиторам дедалі важче конкурувати з великими гравцями: аби залучити вкладників, вони вимушені пропонувати вищі ставки за депозитами, що автоматично закладається у вартість кредитів.

Це зменшує можливість вигідних умов за ринковою іпотекою, а за держпрограмами, на які припадає понад 50% усіх видач, банки отримують недостатньо прибутку. У результаті на 10 провідних гравців припадає близько 90–95% нових видач.

Прострочені борги та обмеження для позичальників

Додатковим ризиком стало стрімке зростання простроченої заборгованості. За словами Євгена Шавнєва з ГК "Фліп", станом на 1 вересня 2026 року росіяни затримали виплати за іпотекою на 267 мільярдів рублів. Оскільки закон вимагає формування обов'язкових резервів на випадок неповернення коштів, невеликим банкам складно виділяти на це додаткові фінанси.

Директор з аналітики "Інго Банку" Василь Кутьїн попередив, що головним наслідком виходу фінустанов стане скорочення вибору для позичальників, а кредитори, що залишилися, можуть посилити вимоги до першого внеску, підтвердження доходів і пакета документів.

За словами доцентки кафедри фінансів сталого розвитку РЕУ ім. Г.В. Плеханова Марії Єрмілової, найсильніше це відчуватиметься в невеликих містах і віддалених територіях, де пропозицій від початку було менше.

Провідна аналітикиня "Freedom Global" Наталія Мільчакова підкреслила, що скорочення кількості гравців не означає автоматичного стрибка базових ставок, оскільки вони залежать від ключової ставки регулятора, вартості вкладів та умов держпрограм, проте витрати клієнтів можуть зрости через нав'язування додаткових послуг.

За прогнозом незалежного економіста Віктора Мангазєєва, до кінця 2027 року кількість іпотечних банків у РФ скоротиться до 200, тоді як старша аналітикиня "Риком-Траст" Валерія Попова зазначила, що сповільнити цей процес може зниження ключової ставки ЦБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за підсумками 2025 року майже кожна п'ята іпотечна позика у Росії закриватиметься вже після виходу позичальника на пенсію — у віці 70–75 років. При цьому середня тривалість життя в РФ становить 73,4 року, а жінки живуть у середньому на 10 років довше за чоловіків (78,5 проти 68,5 року).